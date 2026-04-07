Erick Jacquin - Reprodução de vídeo / Instagram

Erick JacquinReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/04/2026 09:00

Rio - O chef Erick Jacquin contou aos fãs, nesta segunda-feira (6), que foi vítima de um assalto. O apresentador de "Pesadelo na Cozinha", da Band, estava dentro de um táxi, quando um bandido quebrou a janela e levou seu celular. O cozinheiro disse que, apesar do susto, está bem e fez um alerta.

"Infelizmente, isso faz parte do Brasil. Eu fui assaltado faz pouco tempo, roubaram meu telefone através do vidro em um táxi. Quebraram o vidro, pegaram meu telefone e foram embora... No meu telefone não tem nada de banco, não tem nada, só vocês que são meus amigos. Gente, eu não preciso de nada. Se pedirem dinheiro, outra coisa, não preciso de nada. Não sou eu", afirmou ele, em um vídeo publicado no Instagram.

Na legenda da publicação, ele escreveu: "Eu estou bem, muito bem. Troquei a senha de todas redes sociais, mas os bandidos conseguiram invadir meu whatsapp. Se você receber uma mensagem não sou eu! Não preciso de dinheiro. Gente se cuida, não faz igual a eu: não mexe no telefone dentro do táxi com vidro do lado".

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