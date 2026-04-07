Caio Freitas, Bia Bonemer, Hugo Bonèmer, Natasha Dantas e William Bonner Roberto Filho / BrazilNews
William Bonner faz rara aparição em família em estreia de espetáculo estrelado pelo primo
Hugo Bonèmer protagoniza 'O Talentoso Ripley', em cartaz no teatro Gláucio Gill, em Copacabana
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