Caio Freitas, Bia Bonemer, Hugo Bonèmer, Natasha Dantas e William Bonner - Roberto Filho / BrazilNews

Caio Freitas, Bia Bonemer, Hugo Bonèmer, Natasha Dantas e William Bonner Roberto Filho / BrazilNews

Publicado 07/04/2026 07:31

Rio - Discreto, William Bonner, de 62 anos, fez uma rara aparição com a família na estreia VIP do espetáculo "O Talentoso Ripley", estrelado pelo primo dele, Hugo Bonèmer, no teatro Gláucio Gill, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. No local, o apresentador do "Globo Repórter" posou para fotos ao lado do ator, da mulher, Natasha Dantas, da filha, Bia Bonemer, e do genro, o piloto Caio Freitas.

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Outros famosos como Aline Borges, Duh Moraes, Renan Monteiro, Wendell Bendelack, Rodrigo Fagundes Heron Leal e Igor Cosso também prestigiaram a peça.

"O Talentoso Ripley" conta a história de Tom Ripley (Hugo Bonèmer), um mestre da camuflagem social, que vê na fortuna de uma família a chave para a vida que sempre cobiçou. Ao infiltrar-se no cotidiano luxuoso de Richard Greenleaf (Francisco Paz), a admiração de Tom transmuta-se rapidamente em uma obsessão.

A produção fica em cartaz até dia 27 de abril, com sessões aos sábados, domingos e segundas, às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 35.