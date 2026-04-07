Academia de mansão de R$ 40 mi de Maíra Cardi fica pronta - Reprodução / Instagram

Academia de mansão de R$ 40 mi de Maíra Cardi fica prontaReprodução / Instagram

Publicado 07/04/2026 14:52

Rio - Maíra Cardi abriu as portas de mais um espaço de sua nova mansão em Alphaville, em São Paulo, e chamou atenção pelo nível de luxo. A academia da casa foi o primeiro ambiente finalizado da propriedade avaliada em cerca de R$ 40 milhões, onde ela vive com o empresário Thiago Nigro.

O ambiente reúne equipamentos de alto padrão e detalhes personalizados, com destaque para acabamentos sofisticados. Ao apresentar o espaço, Maíra fez questão de enfatizar a exclusividade do projeto. “Essa é a primeira academia da América Latina [na categoria] dourada. É uma linha luxury. Nem os hotéis mais maravilhosos do mundo têm uma academia igual a essa”, afirmou.

Thiago Nigro reforçou o discurso da influenciadora ao comentar a raridade dos itens instalados no local. “Tem outra academia que tem esses equipamentos, mas não assim”, disse.

Entre os diferenciais, estão máquinas personalizadas com as iniciais do casal e recursos tecnológicos que auxiliam na contagem de repetições durante os treinos. Um espelho de parede inteira com televisão embutida, esteira com ventilador acoplado e tela multifuncional e acessórios de marcas de luxo completam o espaço.

A academia também se conecta a um spa e a uma sauna, com acabamento em mármore travertino. Um dos itens citados pelo casal ilustra o nível de investimento: apenas um dos vidros do spa custou cerca de R$ 80 mil.

Em tom descontraído, Maíra e Nigro chegaram a brincar com a possibilidade de cobrar R$ 50 mil de mensalidade para quem quisesse treinar no local. O empresário, no entanto, preferiu não revelar o valor total gasto e lançou a pergunta aos seguidores: “Quantos milhões acham que gastamos nessa academia?”.