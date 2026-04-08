Alessandra Negrini faz procedimento com células-tronco e repercute entre fãs: 'A substância' - Reprodução Instagram

Alessandra Negrini faz procedimento com células-tronco e repercute entre fãs: 'A substância'Reprodução Instagram

Publicado 08/04/2026 22:54 | Atualizado 08/04/2026 22:55

Rio - A atriz Alessandra Negrini contou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (8), que realizou um novo tratamento estético no rosto. O procedimento foi feito em São Paulo, com o dermatologista Jardis Volpe, e utilizou células do próprio corpo.



Em vídeo, ela mostrou etapas do processo, que envolveu a coleta de sangue, o preparo em equipamento específico e a aplicação no rosto. "Chegou a hora de eu ativar as minhas células-tronco", disse. Assista: