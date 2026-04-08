Alessandra Negrini faz procedimento com células-tronco e repercute entre fãs: 'A substância'Reprodução Instagram
Em vídeo, ela mostrou etapas do processo, que envolveu a coleta de sangue, o preparo em equipamento específico e a aplicação no rosto. "Chegou a hora de eu ativar as minhas células-tronco", disse. Assista:
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A atriz também comentou a relação de longa data com o profissional e destacou a confiança no método. "São dez anos de cuidado. A gente faz as coisas mais modernas que existem no planeta", afirmou.
Segundo Alessandra, o objetivo do tratamento é melhorar a qualidade da pele sem alterar suas características naturais. "Não muda, não pesa, mas dá firmeza e suporte", explicou.
A publicação gerou repercussão entre seguidores, que elogiaram o resultado e fizeram referência ao filme A Substância, estrelado por Demi Moore. "Desvendando a fórmula da juventude", comentou um fã.
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