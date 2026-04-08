Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre fim do casamento - Reprodução

Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre fim do casamentoReprodução

Publicado 08/04/2026 20:41

Rio - O nutricionista Daniel Cady comentou o fim do casamento com Ivete Sangalo durante participação no podcast Fala Papah, exibido nesta quarta-feira (8). A relação chegou ao fim em novembro de 2025, após 18 anos.

Ao relembrar a trajetória, ele destacou o aprendizado vivido ao longo do relacionamento e a experiência como pai de três filhos. "Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso pra mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos."

Daniel é pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7.

Na conversa, ele também falou sobre a fase atual e a chegada aos 40 anos. Segundo o nutricionista, o período trouxe mais clareza sobre propósito e prioridades. "Agora, com 40 anos, me veio muita clareza do meu propósito, das coisas que eu quero fazer, para onde eu quero ir. Está tudo muito claro para mim", afirmou.

Ele ainda disse viver um momento mais equilibrado, com foco em projetos pessoais e na área de sustentabilidade.