Vittor Fernando comentou susto após ser alvo de disparos - Reprodução/YouTube

Vittor Fernando comentou susto após ser alvo de disparos Reprodução/YouTube

Publicado 08/04/2026 16:41

Rio - Vittor Fernando relembrou a tentativa de assalto que sofreu em outubro do ano passado em participação no "PodDelas". O crime aconteceu quando o influenciador voltava para São Paulo com o namorado, Gabriel Fuentes, após evento no Rio de Janeiro e os dois foram alvos de tiros.

fotogaleria

"Graças a Deus, ao SUS, aos médicos do meu hospital, eu não tive nenhuma sequela. Foi muito delicado, tive que fazer uma cirurgia cardíaca porque tinha um resquício de uma bala dentro do meu coração. Só que quando eu sobrevivi e sabia que tudo deu certo, foi um respiro", afirmou.

O criador de conteúdo desabafou sobre a percepção de vida após o momento delicado. "Nunca mais você é o mesmo. Eu escolhi um jeito positivo de enxergar a vida. Às vezes a gente vai vivendo e não tem noção de que a vida é muito breve", disse ele.

Vittor Fernando também destacou o apoio do companheiro durante a reabilitação. "A recuperação foi difícil. O meu namorado não saiu do meu lado, até eu andar, ficar bem. Ele me ajudou a não ficar tão impaciente, desesperado", contou.