Marina Ruy Barbosa posa com roupa justinha: ’Me sinto mais sexy’Reprodução / Instagram

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Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (8), ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico. A atriz posou para as fotos vestindo macacão rendado justinho, short e salto alto.
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Marina Ruy Barbosa mostra cliques de ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa recebe elogios ao publicar cliques - Reprodução / Instagram
De roupa justinha, Marina Ruy Barbosa posa para cliques - Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa - Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa - Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa posa com roupa justinha: 'Me sinto mais sexy' - Reprodução / Instagram

"Eu sempre me sinto mais sexy", escreveu Marina na legenda da publicação, ao citar a marca de roupa italiana que fez a publicidade. A integrante do elenco da série "Tremembé", do Prime Video, surgiu com looks rendados em preto e vermelho.

Internautas não pouparam comentários exaltando a beleza da ruiva. "Muito linda", disse uma seguidora. "Você é maravilhosa", opinou uma admirador. "A tradução perfeita da elegância que não precisa de esforço", expressou outra pessoa. "Arrasou, maravilhosa", falou mais alguém.