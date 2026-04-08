Marina Ruy Barbosa posa com roupa justinha: ’Me sinto mais sexy’Reprodução / Instagram
"Eu sempre me sinto mais sexy", escreveu Marina na legenda da publicação, ao citar a marca de roupa italiana que fez a publicidade. A integrante do elenco da série "Tremembé", do Prime Video, surgiu com looks rendados em preto e vermelho.
Internautas não pouparam comentários exaltando a beleza da ruiva. "Muito linda", disse uma seguidora. "Você é maravilhosa", opinou uma admirador. "A tradução perfeita da elegância que não precisa de esforço", expressou outra pessoa. "Arrasou, maravilhosa", falou mais alguém.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.