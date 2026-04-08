Thais Carla comenta mudanças no corpo após perder 85 kg - Reprodução Instagram

Thais Carla comenta mudanças no corpo após perder 85 kgReprodução Instagram

Publicado 08/04/2026 16:00

Rio - Thais Carla, de 34 anos, mostrou a evolução do corpo durante um treino nesta quarta-feira (8). Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a dançarina aparece em frente ao espelho da academia, vestindo uma peça justa, enquanto observa os resultados do processo de emagrecimento.

Ao analisar o próprio corpo, ela destaca mudanças que têm chamado atenção, especialmente na região das costas.

"Meu corpo está sendo uma descoberta pra mim. Estava reparando aqui enquanto treinava e percebi que aquilo que parecia um 'peitinho' nas costas praticamente sumiu. Agora é mais pele mesmo", relata.