Thais Carla comenta mudanças no corpo após perder 85 kgReprodução Instagram

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Rio - Thais Carla, de 34 anos, mostrou a evolução do corpo durante um treino nesta quarta-feira (8). Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a dançarina aparece em frente ao espelho da academia, vestindo uma peça justa, enquanto observa os resultados do processo de emagrecimento.
Ao analisar o próprio corpo, ela destaca mudanças que têm chamado atenção, especialmente na região das costas.
"Meu corpo está sendo uma descoberta pra mim. Estava reparando aqui enquanto treinava e percebi que aquilo que parecia um 'peitinho' nas costas praticamente sumiu. Agora é mais pele mesmo", relata.
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Thais Carla comenta mudanças no corpo após perder 85 kg
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