Igor Jansen está no elenco de Save The Day com Maisa Silva, Giovanna Lancellotti, Ademara e Maicon Rodrigues

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Igor Jansen está no elenco do filme "Save The Day", inspirado no livro de Juliana Rosenthal, que terá as filmagens iniciadas ainda este mês. O ator e outros grandes nomes da produção, como Maisa Silva, Giovanna Lancellotti, Ademara e Maicon Rodrigues, já iniciaram a preparação para o longa. 
fotogaleria
Igor Jansen está no elenco de 'Save The Day' com Maisa Silva, Giovanna Lancellotti, Ademara e Maicon Rodrigues
A direção do filme está a cargo de Cris D'Amato, com produção da Ventre Studio e Trema. A obra terá participações especiais de Katiuscia Canoro e Clarissa Pinheiro. Detalhes sobre o personagem de Igor serão revelados em breve.
Conhecido pelo papel como Aldenor na novela "No Rancho Fundo" (2024), o ator já trabalhou nas novelas "As Aventuras de Poliana" (2018-2020) e "Poliana Moça" (2022–2023), do SBT. O artista namora a ginasta Julia Soares. 