Alane Dias surpreende seguidores ao mostrar flexibilidade - Reprodução de vídeo / Instagram

Alane Dias surpreende seguidores ao mostrar flexibilidadeReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/04/2026 12:20

Rio - A ex-'BBB 24' Alane Dias, de 27 anos, mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira (7), um vídeo praticando exercícios físicos numa academia, e surpreendeu os seguidores com a flexibilidade. A atriz, ainda, brincou ao falar que o treino de bailarina é dessa maneira.

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"'POV' [Ponto de Vista]: bailarinas na academia". A artista praticou musculação e esteira alongando a perna, com movimentos similares a passos de balé. Internautas reagiram ao registro, com elogios e comentários divertidos:

"Se eu fizer isso, são 15 dias de atestado", disse uma internauta, em tom descontraído. "Se eu fizer isso, não ando mais", comentou uma usuária do Instagram, entre risos. "Queria ter essa flexibilidade também", escreveu outra pessoa. "Bailarina arrasa sempre", opinou mais alguém. "Você é incrível", exaltou um seguidor. "Amei", expressou uma admiradora.