Cecilia Malan durante o ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Cecilia Malan durante o ’Mais Você’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/04/2026 08:21

Rio - Correspondente da TV Globo em Londres, Cecília Malan, de 42 anos, abriu o jogo sobre os motivos que a mantém na Inglaterra, longe da família que vive no Brasil. A jornalista comentou que a filha, Olimpia, de 7 anos, tem uma boa relação com o pai, o jornalista francês Pierre Antoine, e por isso não pretende deixar a vida no exterior.

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"O pai da Olimpia é estrangeiro. Se não fosse um bom pai, poderia ser uma escolha mais fácil. Mas é um excelente pai, presente. Eles tem uma relação linda. Não posso privar a minha filha dessa relação. E ele não tem ligação com o Brasil. Nosso 'futuro imediato' é em Londres", disse Cecília em entrevista ao "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira (8).

A jornalista ressaltou que os dois, que moram bem perto, dividem o tempo com a menina. "A gente alterna fins de semana, divide férias escolares".

A relação de Cecilia e Pierre durou quase 10 anos. Após o término, a jornalista viveu um relacionamento discreto com o ator Murilo Benício, que está no ar como o Ferette da novela "Três Graças". Ele assumiram o romance em 2022, mas a relação chegou ao fim no ano passado.