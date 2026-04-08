Maíra Cardi revela diagnóstico da caçula: ’Vocês vão ficar surpresos’ - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi revela diagnóstico da caçula: ’Vocês vão ficar surpresos’Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2026 09:16

Rio - Maíra Cardi relatou nas redes sociais, nesta terça-feira (7), um momento delicado que passou com a filha mais nova, Eloáh, de 5 meses. A bebê estava com muitas lesões na pele, mas após o tratamento adequado, está melhor. A influenciadora contou como foi o processo para receber o diagnóstico correto da caçula, que tem Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), ao milho, soja e também desenvolveu reações a produtos de limpeza.

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"Graças a Deus está bem melhor. [...] A Eloáh piorou muito. No sábado ela piorou muito, ficou em carne viva. Esse vídeo aí é ela no sábado a noite, quando eu entrei em desespero. Ela é boazinha, não reclama. Mas deveria estar na carne viva, porque quando a gente passou a pomada que o médico indicou, ela berrou. E ficamos morrendo de dó", iniciou Maíra.



Em seguida, agradeceu o apoiou dos seguidores e de mais pessoas na indicação de médicos, incluindo da mulher de Caetano Veloso, Paula Lavigne. "Queria muito agradecer a todos vocês. Muita gente se mobilizou graças ao vídeo que gravamos. Conseguimos um super respaldo. [...] Ela [Leticia, social media] falou com a Paula [Lavigne], mulher do Caetano Veloso, que tem uma médica maravilhosa, a Ludmilla. Ela me atendeu de prontidão, juntou uma galera da USP para estudar o caso da Eloáh".



Maíra contou que a essa equipe médica apontou Alergia à Proteína do Leite da Vaca, mas que não era o diagnóstico definitivo. "Chegaram na conclusão que era alergia mesmo, a APLV [Alergia à Proteína do Leite de Vaca]. Entre outros médicos, o doutor Thiago, pediatra dela, que é maravilhoso. Ele já tinha dado esse diagnóstico, já tinha falado do leite e tudo mais. Mas não foi esse o diagnóstico final. Vocês vão ficar surpresos".



A influenciadora falou que indicaram uma nutricionista e foi ela que descobriu as demais alergias, ao milho e soja. "E ela foi a pessoa certeira, porque todo mundo tinha dado como alergia do leite de vaca. Só que eu, Maira, não consumo nada de leite de vaca. E ela está tomando do meu leite. E foi o que eu falei, não fazia sentido. [...] Estamos tratando a raiz, porque é o que dá para fazer. O mais importante. Fizemos os exames e saiu que ela é alérgica a soja, milho e leite. Então, estamos trocando tudo o que temos que trocar".



Além das alergias alimentarem, os exames acusaram que Eloáh estava com reações a produtos de limpeza. "E produtos de limpeza também. O que acontece... quando você está intoxicada, que é o caso dela, ela está intoxicada porque já tinham outras coisas. No teste deu que ela estava intoxicada de solvente e água sanitária, que passavam nas bacias. Sim, enxaguavam, mas não sai. Então, precisamos cuidar com o detergente, sabão em pó e tudo isso. Porque a pele do bebê é muito sensível. O maior órgão que temos é a pele. E ela absorve tudo. [...] A bebê estava intoxicada e isso fez com que a pele dela ficasse mais alergênica", falou a influenciadora.



Ela, ainda, ressaltou que a reação alérgica da bebê foi resultado de "vários componentes". "É a junção de tudo. É a máquina de esterilizar que deu ruim. Fizemos o teste e deu excesso de vários componentes. [...] Saiu que estava com toxina, metal pesado, cádmio, entre outros. A máquina já foi para o laboratório. Na hora que sair o resultado, mostro certinho para vocês".



"Imaginem que foi um compilado de coisas. Primeiro veio o quarto mofado, não sei se vocês lembram... depois veio a máquina, depois o produto com cloro, que descobri que ela estava tomando banho desde que nasceu. Aí o leite, o milho... imaginem que são gotas de água enchendo o copo. Chega uma hora que o copo vira com uma única gota", continuou.



A ex-BBB também falou sobre a dificuldade de encontrar alimentos, inclusive fórmulas de bebês, sem milho. "Eu não posso comer mais nada. Já não comia. O milho está em tudo o que vocês podem imaginar e mais um pouco. Xarope de milho está em tudo o que é qualquer lugar. Todas as fórmulas de bebê tem xarope de milho. O açúcar vem do milho. Tem duas fórmulas que não tem e são muito difíceis de encontrar. Então a maioria dos bebês que tem essa alergia, [os pais] não sabem. Essa nutricionista é maravilhosa. Ela mudou a minha vida. Estou muito feliz".



Por fim falou que a caçula está em tratamento e fez um alerta. "Eloáh está em tratamento de 'limpar' a pele. Está tomando o corticoide, fazemos coisinhas 'naturebas', muito hidratante. Mas ela está bem. Um alerta muito importante para as mamães. Se a sua bebê pequenininha começou a ter problema de respiração. Cara, isso é imunidade. Pode ser alergia. Pode ser tanta coisa... tem que passar por uma nutricionista. A nutricionista passou um monte de vitaminas para ela. Eu tinha pediatras muito bons, ela já tomava. [...] Só que o nutricionista para bebês é completamente diferente". Ela, ainda, compartilhou um vídeo mostrando que a caçula estava melhor, sem alergias na pele.

Eloáh nasceu em 26 de outubro e precisou permanecer na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) logo após o parto. Ela recebeu alta na segunda-feira (27). A caçula é fruto do casamento da influenciadora com Thiago Nigro. Maíra também é mãe de Sophia, de 7 anos, da união anterior com Arthur Aguiar, e Lucas, 25, de um relacionamento antigo.