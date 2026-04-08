Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas comenta AVC de Mico Freitas - Reprodução de vídeo / Instagram

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas comenta AVC de Mico FreitasReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/04/2026 07:57

Rio - Suzanna Freitas usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (7), para tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde do padrasto - que considera pai -, Mico Freitas. Na segunda (6), o empresário angolano sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico . A filha de Kelly Key reforçou o pronunciamento da mãe, ressaltando o quadro estável, e contou que ele ficou chateado por ter sido internado.

fotogaleria

"O meu pai na segunda-feira de manhã teve um AVC. Mas ele está bem, estável e sem sequelas graves, assim, dentro da medida do possível. Ele está apenas com uma leve dificuldade de fazer esses movimentos com a mão esquerda. Mas ele está super bem", iniciou a influenciadora digital, de 25 anos.



"A gente não foi passar a Páscoa com eles em Portugal, mas a minha família está toda lá. Eu e Vitor [irmão] estamos aqui na correria de trabalho e da faculdade dele, e a gente tem falado com ele [Mico] e com a nossa família o tempo [...] Nos bastidores estamos participando muito do que está acontecendo".



"Estou passando aqui para tranquilizar vocês realmente, dizendo que ele está bem. Ele só está mega chateado porque não quer ficar no hospital. E eu entendo porque realmente é muito chato, mas está tomando medicação e esperando porque precisa fazer uma bateria de exames. Alguns ele já até havia feito, por isso que a gente estranhou tanto, porque ele é uma pessoa saudável. Mas o que tiver que ser feito, a gente vai fazer. O importante é que ele está bem e sem sequelas graves também".



Por fim, Suzanna agradeceu o apoio dos seguidores. "Mais uma vez passando para agradecer vocês por todo carinho comigo, com a minha família e meu pai. Por todas as orações. Vocês são incríveis. De verdade mesmo. E é isso, galera. Em breve minha mãe vai atualizar vocês também, de como está o estado de saúde dele. Eu também, dentro da medida do possível. Ela que está lá com ele vai conseguir informar vocês melhor".

Entenda

Mais cedo deste mesmo dia, Kelly revelou o estado de saúde do marido, através da mesma rede social. Segundo a cantora, o AVC surgiu de forma súbita. Os primeiros sinais incluíram fala enrolada e perda de coordenação no lado esquerdo do corpo. O atendimento rápido foi determinante para a evolução clínica.



O empresário foi atendido inicialmente em Angola, onde o casal reside, e depois transferido para Lisboa, em Portugal, onde permanece internado em uma unidade especializada. De acordo com Kelly, ele passou por diferentes hospitais até chegar ao local atual, com estrutura adequada para o tratamento.



Assim como Suzana, a artista afirmou que o quadro de Mico é estável. "Está estável, consciente, falando e andando". Ela informou, ainda, que a equipe médica iniciou uma nova etapa de investigação para identificar a causa do AVC.

Suzanna é fruto do antigo relacionamento da dona do hit "Sou a Barbie Girl" com o cantor Latino. A influenciadora, no entanto, não tem relação próxima com o pai biológico. Casados desde 2004, Kelly e Mico são pais de Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de 8.