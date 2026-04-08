Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas comenta AVC de Mico FreitasReprodução de vídeo / Instagram
"A gente não foi passar a Páscoa com eles em Portugal, mas a minha família está toda lá. Eu e Vitor [irmão] estamos aqui na correria de trabalho e da faculdade dele, e a gente tem falado com ele [Mico] e com a nossa família o tempo [...] Nos bastidores estamos participando muito do que está acontecendo".
"Estou passando aqui para tranquilizar vocês realmente, dizendo que ele está bem. Ele só está mega chateado porque não quer ficar no hospital. E eu entendo porque realmente é muito chato, mas está tomando medicação e esperando porque precisa fazer uma bateria de exames. Alguns ele já até havia feito, por isso que a gente estranhou tanto, porque ele é uma pessoa saudável. Mas o que tiver que ser feito, a gente vai fazer. O importante é que ele está bem e sem sequelas graves também".
Por fim, Suzanna agradeceu o apoio dos seguidores. "Mais uma vez passando para agradecer vocês por todo carinho comigo, com a minha família e meu pai. Por todas as orações. Vocês são incríveis. De verdade mesmo. E é isso, galera. Em breve minha mãe vai atualizar vocês também, de como está o estado de saúde dele. Eu também, dentro da medida do possível. Ela que está lá com ele vai conseguir informar vocês melhor".
O empresário foi atendido inicialmente em Angola, onde o casal reside, e depois transferido para Lisboa, em Portugal, onde permanece internado em uma unidade especializada. De acordo com Kelly, ele passou por diferentes hospitais até chegar ao local atual, com estrutura adequada para o tratamento.
Assim como Suzana, a artista afirmou que o quadro de Mico é estável. "Está estável, consciente, falando e andando". Ela informou, ainda, que a equipe médica iniciou uma nova etapa de investigação para identificar a causa do AVC.
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