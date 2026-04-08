Adriana Esteves - Tv Globo / Marcos Serra Lima

Adriana EstevesTv Globo / Marcos Serra Lima

Publicado 08/04/2026 09:04

Rio - Adriana Esteves, de 56 anos, teve um gesto empático no aeroporto e se tornou assunto nas redes sociais. Uma internauta, chamada Gizele Abrantes, contou que viajava pela primeira vez com a filha pequena e enfrentava dificuldades ao conciliar a bebê e as malas. A atriz percebeu a situação e lhe ofereceu ajuda.

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"Hoje, viajando sozinha com a Isabela, na correria da esteira, com mala, mochila e bebê no colo, uma mulher se aproximou e disse: 'Posso te ajudar? Eu sei que nem todo mundo gosta, mas estou vendo você sozinha'. Era a Adriana Esteves. Com toda delicadeza, me ajudou com o carrinho, com um cuidado tão genuíno", contou a psicopedagoga, no Instagram Stories.

Marido de Adriana, Vladimir Brichta assistiu à cena. "Ao lado, Vladimir Brichta, paciente, esperando com um sorriso. Não tirei foto, mas ficou algo muito maior que isso. Num mundo em que as pessoas têm tanto receio de serem abordadas, ela escolheu parar, olhar e ajudar. Às vezes, é de onde a gente menos espera que vem o acolhimento", comentou.

Adriana está no ar como a icônica Carminha, na reprise de "Avenida Brasil", no "Vale a Pena Ver de Novo". A atriz também integra o elenco da série "Os Outros", do Globoplay, que terá os primeiros episódios disponibilizados, nesta quinta-feira (9), como Cibele.