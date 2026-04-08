MC Cabelinho vai a evento exclusivo de Beyoncé e posa com a mãe da cantoraReprodução do Instagram

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Rio - MC Cabelinho esteve em um evento exclusivo de Beyoncé e viu a cantora de pertinho, nesta terça-feira (7), nos Estados Unidos. Em vídeo publicado no Instagram Stories, o artista contou que se emocionou com o momento. Ele, ainda, aproveitou a ocasião para posar para uma foto ao lado da mãe da Queen B, Tina Knowles.
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MC Cabelinho - Reprodução do Instagram
MC Cabelinho posa com a mãe de Beyoncé em evento da cantora - Reprodução do Instagram
MC Cabelinho posa com a mãe de Beyoncé - Reprodução do Instagram
"Eu vi a Beyoncé assim, de pertinho, meu olho cheio d'água, velho. Tentei até tirar foto com ela, mas tinha muita gente em cima... Suave também. Estou feliz. Foi maneiro, tirei foto com a mãe dela", relatou ele, que, ainda, mostrou os brindes que ganhou no evento. Entre eles tinha pente, shampoo e até livro. 
Vale lembrar que Cabelinho está solteiro. Recentemente, Carol Macharethe anunciou o término da relação com o artista através das redes sociais. "Eu e o Victor (MC Cabelinho) não temos mais uma relação, sinto necessidade de avisar aqui pois quero que me desvinculem de qualquer coisa daqui para frente", escreveu.