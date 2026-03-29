Rio - Carol Macharethe e MC Cabelinho não são mais um casal. A informação foi confirmada pela própria musa da Viradouro em uma publicação feita no Instagram Stories, neste sábado (28). Devido ao término, a professora pediu que não fosse mais vinculada ao nome do cantor.
fotogaleria
"Quem me acompanha alguns anos sabe o quanto sou reservada, mas como vocês viram, ultimamente eu me coloquei em uma relação a qual era exposta, pois me relacionei com uma pessoa pública. Para quem ainda não entendeu: eu e o Victor (MC cabelinho) não temos mais uma relação, sinto necessidade de avisar aqui pois quero que me desvinculem de qualquer coisa daqui para frente", escreveu.
Os rumores em relação ao romance entre Carol e Cabelinho começaram no período de pré-Carnaval, quando eles passaram a ser vistos juntos durante ensaios técnicos. Desde então, a proximidade deixou de ser apenas um boato e os dois passaram compartilhar registros juntos e declarações nas redes sociais. O cantor também marcou presença na Sapucaí para acompanhar de perto o desfile da Viradouro.