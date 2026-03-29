Fefito - Reprodução / Instagram

FefitoReprodução / Instagram

Publicado 29/03/2026 15:15

Rio - Conhecido como Fefito, o jornalista e apresentador Fernando Oliveira revelou que é vítima de perseguição homofóbica dentro do condomínio onde mora. Em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (28), ele deu detalhes do caso, disse que já identificou o autor do crime e que vai registrar um boletim de ocorrência contra ele.

"Estou sofrendo homofobia no meu prédio. Esse vídeo não tem roteiro. Esse vídeo eu não desabafo. Eu já sofri todo tipo de homofobia, já sofri até ameaças de morte. Mas a gente nunca se acostuma com essas coisas? Ontem, na minha casa, era uma da manhã, meu interfone tocou. Era algum morador do meu condomínio, sussurrando. Primeiro ofendeu minha irmã, que é ela que fica no grupo do condomínio para administrar essas burocracias, chamando ela de coisas horrorosas", afirmou.

"Não houve nenhuma briga no grupo do condomínio. Não aconteceu nada, não teve nenhuma queixa, não estava tendo festa, não estava tendo bacanal, não estava tendo nada na minha casa. Antes que alguém já questione também. Depois tocou de novo meu interfone. E o interfone teve alguém me chamando de... 'viadinh*', 'bichinha' e 'aidético'! Sim, essa expressão dos anos 80, horrorosa", contou.

Depois das ofensas, Fefito tirou o interfone do gancho. "Fiquei pensando como é que eu posso ocupar um espaço tão grande na vida de alguém pra que uma da manhã essa pessoa se dê o trabalho de me interfonar para me xingar, para ser homofóbica. É muito triste. Eu já procurei o síndico. Aparentemente ele não queria fazer muita coisa, mas eu tive que lembrar a ele que homofobia é crime, né? Acho muito bom lembrar".

Ele, então, tomou as medidas necessárias em relação ao caso. "Já acionei minha advogada, vou ter que fazer um B.O. Tava até pensando em me mudar, mas depois eu pensei, não, eu não posso deitar para homofobia. Que tipo de pessoa seria eu se me acovardasse a essa altura da minha vida?", questionou ele.



Fefito disse que já identificou o autor. "Esse vídeo é pra dizer pra você que eu sei quem é. Eu sei até em que apartamento mora. Mas não vou ter como provar agora. Para dizer para você que é muito triste se você me deixar ocupar um espaço tão grande da sua vida. Aliás, se você é dessas pessoas que perseguem outras, procura algo melhor pra fazer. É muito triste ter que lidar com isso. E dói muito, cansa muito ser forte, de ter que lutar contra esse tipo de coisa. Eu estou exausto", concluiu.

Na legenda do vídeo, o jornalista escreveu: "Cansa ser forte. Cansa. Estou exausto. Mas não baixo a cabeça pra esse tipo de preconceito. Sempre bom lembrar: homofobia é crime".

Confira: