Rio - Os ânimos estão exaltados na casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, neste domingo (29). Além de Solange e Ana Paula, Samira e Juliano também se desentederam no reality show. A atendente de bar se revoltou ao ouvir o dançarino chamando ela de "mimada" e gritou com ele.
Tudo começou quando Juliano procurou Samira para conversar sobre a discussão dos dois, do dia anterior, devido a louça. "Eu não quero falar contigo. Respeita o meu direito", pediu a gaúcha. "Você está colocando palavras na minha boca e me queimando para as pessoas. Eu falei sobre a sua personalidade. Pare de mentir sobre o meu nome", comentou o namorado de Marina Sena.
Samira deixou o quarto e o dançarino desabafou com Ana. "Ela está falando para vocês que desrespeitei ela assim como Matheus, que falou sobre o cachorro dela, sendo que eu falei da personalidade dela para chegar no Top 10. Nem falei sobre a história dela", explicou Juliano. "Aí eu saio por causa de uma menina que está tentando me queimar, que é o que acho que ela está tentando fazer. Uma menina mimada ainda", completou.
Samira ouviu Juliano dizer que ela era 'mimada' e voltou para o quarto revoltada. Aos gritos, ela confrontou o brother. "Você me chamou de mimada?", quis saber. "Mimada e mentirosa", disparou Juliano. "Mimada? Uma mulher que trabalha de 12h às 5h da manhã", comentou a sister.
