Solange e Ana Paula discutem no 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

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Rio - Ana Paula e Solange discutiram no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, neste domingo (29). A briga começou com troca de provocações entre as duas depois da jornalista terminar de cumprir o Castigo do Monstro, dado pela atriz. A discussão, entretanto, se intensificou e envolveu até a mãe da loira, que faleceu quando ela era criança. 
"Bom dia, miss Simpatia. Tá tudo bem?", quis saber a Veterana. "Comigo está, espero que com você, porque A luz que eu passei para ver se eu consigo te ajudar a sair um pouco das sombras pode estar te iluminando. O dourado do ouro, o ouro do sol. De repente a sua alma e a sua aura estejam sendo melhor acesas e iluminadas com a luz... A iluminação, quando vi aqui eu falei: 'Gente, quem merece e precisa disso é a Ana Paula'", provocou Couto. 
"Você realmente se acha uma pessoa muito boa?", questionou a jornalista. "Me acho uma pessoa boa, sim", respondeu a atriz. "E mentirosa?", quis saber a mineira. "Você diz que eu sou mentirosa. Mas é melhor ser considerada mentirosa que espraguejada pela mãe. Você sabe que minha mãe nunca me espraguejou", disse Solange, se referindo à mãe da sister que morreu quando ela ainda era criança. 
"Para uma mãe espraguejar um filho, dizer para você que se você teria que ter filhos para pagar a ela o que você fez com ela", completou a atriz. "Minha mãe disse que se eu tivesse um filho, que seria difícil igual eu sou. Olha como você é um ser humano deplorável! Você está utilizando uma coisa que eu te contei em um momento de descontração contra mim", lamentou Ana. 
Logo depois, Solange acusou Ana Paula de entrar no programa para tentar limpar a imagem por agressão e de ter incitado uma briga com Sol. "Você incitou ela até ela sair da cadeira e partir para cima de você". Ela também apontou o apelido dado pela loira a Jonas. "Chamar uma pessoa de quinta série, perjorando que a pessoa é burra, o tempo todo...". 
A atriz, em seguida, voltou a falar sobre a mãe de Ana Paula. "Não conheci sua mãe, não conheço você". "Era uma ótima pessoa, diferente de outras", destacou a loira. "Devia ser melhor que você. Ela lamentou a gestação e te espraguejou", disparou a artista. "Até a medalha do seu santo protetor te abandonou. E eu encontrei, acabei com a sorte dele...", acrescentou. 
A veterana não concordou com a postura de Solange: "Nesse nosso diálogo você conseguiu falar mal da minha mãe, falou que eu cavei a expulsão, falou que meu santo quis me abandonar". "Não sei se você é pessoa ou criatura", disparou a atriz.
A discussão continuou e o assunto maternidade voltou à tona. "A pessoa feliz, que nunca teve o prazer de ter um filho no colo, de amamentar, de cheirar", disse Solange. "O que isso tem a ver? Não precisa de maternidade pra ser uma pessoa boa não", reforçou Ana. "Quer dizer que quem não teve filho é mau", quis saber a jornalista. "Não disse isso. Estou dizendo que você não teve essa sensação", explicou a atriz. 
Apoio de Milena 
Após a briga com Solange, Ana foi às lágrimas e recebeu o apoio de Milena. "Ela foi má com você, né?", perguntou a recreadora infantil. "Vamos ser más com ela também?", brincou a sister. Ana Paula, então, se declarou para a amiga. "Eu te amo muito... Está acabando", diz a sister, em lágrimas. "Não quero que acabe", respondeu Milena. 