Solange e Ana Paula discutem no 'BBB 26' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Solange e Ana Paula discutem no 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/03/2026 14:44

Rio - Ana Paula e Solange discutiram no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, neste domingo (29). A briga começou com troca de provocações entre as duas depois da jornalista terminar de cumprir o Castigo do Monstro, dado pela atriz. A discussão, entretanto, se intensificou e envolveu até a mãe da loira, que faleceu quando ela era criança.

"Bom dia, miss Simpatia. Tá tudo bem?", quis saber a Veterana. "Comigo está, espero que com você, porque A luz que eu passei para ver se eu consigo te ajudar a sair um pouco das sombras pode estar te iluminando. O dourado do ouro, o ouro do sol. De repente a sua alma e a sua aura estejam sendo melhor acesas e iluminadas com a luz... A iluminação, quando vi aqui eu falei: 'Gente, quem merece e precisa disso é a Ana Paula'", provocou Couto.

Ana Paula: "Bom dia, miss simpatia, tá tudo bem?"



Solange: "Comigo está, espero que com você. Porque a luz que eu passei pra eu ver se eu consigo te ajudar a sair um pouco das sombras pode estar te iluminando" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/zl4zpAv7u1 — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

"Você realmente se acha uma pessoa muito boa?", questionou a jornalista. "Me acho uma pessoa boa, sim", respondeu a atriz. "E mentirosa?", quis saber a mineira. "Você diz que eu sou mentirosa. Mas é melhor ser considerada mentirosa que espraguejada pela mãe. Você sabe que minha mãe nunca me espraguejou", disse Solange, se referindo à mãe da sister que morreu quando ela ainda era criança.

"Para uma mãe espraguejar um filho, dizer para você que se você teria que ter filhos para pagar a ela o que você fez com ela", completou a atriz. "Minha mãe disse que se eu tivesse um filho, que seria difícil igual eu sou. Olha como você é um ser humano deplorável! Você está utilizando uma coisa que eu te contei em um momento de descontração contra mim", lamentou Ana.

TRETAAA! Ana Paula e Solange batem boca na cozinha: "Olha só como você é um ser humano deplorável. Você está se utilizando de uma coisa que eu te contei em um momento de descontração contra mim" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Vg6OUOEt2w — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

Logo depois, Solange acusou Ana Paula de entrar no programa para tentar limpar a imagem por agressão e de ter incitado uma briga com Sol. "Você incitou ela até ela sair da cadeira e partir para cima de você". Ela também apontou o apelido dado pela loira a Jonas. "Chamar uma pessoa de quinta série, perjorando que a pessoa é burra, o tempo todo...".

A atriz, em seguida, voltou a falar sobre a mãe de Ana Paula. "Não conheci sua mãe, não conheço você". "Era uma ótima pessoa, diferente de outras", destacou a loira. "Devia ser melhor que você. Ela lamentou a gestação e te espraguejou", disparou a artista. "Até a medalha do seu santo protetor te abandonou. E eu encontrei, acabei com a sorte dele...", acrescentou.

O BATE BOCA CONTINUA!



Solange Couto: "Não conheci sua mãe, não conheço você."



Ana Paula: "Era uma ótima pessoa, diferente de outras."



Solange Couto: "Devia ser melhor que você. Ela lamentou a gestação e te espraguejou."#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/kRyf6fwBDv — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

A veterana não concordou com a postura de Solange: "Nesse nosso diálogo você conseguiu falar mal da minha mãe, falou que eu cavei a expulsão, falou que meu santo quis me abandonar". "Não sei se você é pessoa ou criatura", disparou a atriz.

A discussão continuou e o assunto maternidade voltou à tona. "A pessoa feliz, que nunca teve o prazer de ter um filho no colo, de amamentar, de cheirar", disse Solange. "O que isso tem a ver? Não precisa de maternidade pra ser uma pessoa boa não", reforçou Ana. "Quer dizer que quem não teve filho é mau", quis saber a jornalista. "Não disse isso. Estou dizendo que você não teve essa sensação", explicou a atriz.

A TRETA SEGUE ENTRE SOLANGE E ANA PAULA



Solange: "A pessoa feliz, que nunca teve o prazer de ter um filho no colo, de amamentar, de cheirar."



Ana Paula: "O que isso tem a ver? Não precisa de maternidade pra ser uma pessoa boa não."#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Nu9jfAi5Ml — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

Apoio de Milena

Após a briga com Solange, Ana foi às lágrimas e recebeu o apoio de Milena. "Ela foi má com você, né?", perguntou a recreadora infantil. "Vamos ser más com ela também?", brincou a sister. Ana Paula, então, se declarou para a amiga. "Eu te amo muito... Está acabando", diz a sister, em lágrimas. "Não quero que acabe", respondeu Milena.

