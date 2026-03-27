Solange Couto vence Prova do Anjo e garante imunidade - Reprodução / TV Globo

Solange Couto vence Prova do Anjo e garante imunidade Reprodução / TV Globo

Publicado 27/03/2026 18:29

Rio - A atriz Solange Couto venceu a 11ª Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira (27) e garantiu imunidade no próximo Paredão, em um momento decisivo da reta final do reality.



A dinâmica da semana exigiu precisão e agilidade dos participantes em um circuito com carrinhos em formato de esponja, simulando um boliche humano. Cada pino derrubado rendia uma pontuação específica, e Solange se destacou ao alcançar o maior número de pontos, assegurando a vitória.



Com o colar do Anjo, além da autoimunidade, a atriz teve o poder de escolher dois colegas para o Castigo do Monstro. As selecionadas foram Ana Paula, atual líder da semana, e Milena. Como consequência da dinâmica, ambas foram automaticamente enviadas para a Xepa.





