Solange Couto vence Prova do Anjo e garante imunidade Reprodução / TV Globo
A dinâmica da semana exigiu precisão e agilidade dos participantes em um circuito com carrinhos em formato de esponja, simulando um boliche humano. Cada pino derrubado rendia uma pontuação específica, e Solange se destacou ao alcançar o maior número de pontos, assegurando a vitória.
Com o colar do Anjo, além da autoimunidade, a atriz teve o poder de escolher dois colegas para o Castigo do Monstro. As selecionadas foram Ana Paula, atual líder da semana, e Milena. Como consequência da dinâmica, ambas foram automaticamente enviadas para a Xepa.
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