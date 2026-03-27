Rio - Ana Paula Renault é a nova líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A jornalista levou a melhor contra  Alberto e Leandrona última etapa da disputa na noite desta quinta-feira (26). Com a vitória, ela está imune e poderá indicar um participante ao paredão nesta sexta (27). 
Ana Paula é a nova líder - Reprodução de vídeo / TV Globo
Ana escolheu Juliano Floss, Milena e Samira para integrarem seu VIP, e se emocionou ao entrar no quarto do líder. Em conversa com os aliados, a jornalista revelou seu alvo para o paredão. 
"O problema é que a gente só consegue conversar sobre [a indicação] depois do Anjo, né? Porque, assim, a minha indicação é Humberto, é óbvio. Não teria outra", disse ela. "A gente só tem que ser malandro de entender quando eles estão falando de jogo", comentou Juliano Floss.
Durante a madrugada, a sister decidiu usar o Toque de Despertar para acordar os brothers. "Põe mais alto", pediu a loira, ao ouvir a música. Ana desceu e encontrou Milena. "Eu sabia que era você", disse a recreadora de festa infantil. Antes de voltar para o Quarto do Líder, Ana aproveitou a canção para dançar com os amigos.