Ludmilla é a atração da Festa deste sábado no 'BBB 26' - Divulgação

Ludmilla é a atração da Festa deste sábado no 'BBB 26'Divulgação

Publicado 25/03/2026 19:57 | Atualizado 25/03/2026 19:58

Rio - A cantora Ludmilla é a atração da festa deste sábado (28) no "Big Brother Brasil 26" e promete um show marcado por hits e novidades da carreira.

No palco, a artista leva um repertório que passeia entre diferentes fases, com sucessos como “Rainha da Favela”, “Paraíso” e “Maliciosa”. O público dentro da casa também vai conferir faixas do álbum “Fragmentos”, como “BOTA”, música que marca o retorno da cantora ao funk dentro do projeto.

Além da apresentação musical, a festa aposta em experiências interativas. Um game com sensor de movimento e uma câmera especial vão exibir diferentes pontos de vista dos participantes durante a noite. A cenografia segue uma proposta vibrante, com elementos luminosos e neons. A pista de dança conta com efeito de fumaça no entorno.

O figurino sugerido para os confinados terá peças estruturadas, com tecidos de brilho e vinil. Já o cardápio chega em dois momentos ao longo da festa, dinâmica comum nas celebrações do reality.