Eliminado do ’BBB 26’, Jonas revela o que rolou com Jordana embaixo do edredom - Reprodução de vídeo / X

Eliminado do ’BBB 26’, Jonas revela o que rolou com Jordana embaixo do edredomReprodução de vídeo / X

Publicado 25/03/2026 07:53 | Atualizado 25/03/2026 13:36

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"Não, não. Foi mais quente, mas não foi 'gol'. A bola não entrou na rede", disse o ex-BBB. O apresentador, então, confirmou novamente se só houve "beijinhos" e "vigor". "Foi, foi. Se o povo me deixasse mais um pouco, de repente, né? Vai saber", falou o empresário.

Jonas e Jordana se beijaram pela primeira vez durante a festa do líder Alberto Cowboy, na última quarta-feira (18), longe dos outros brothers. Na madrugada de sábado (21), o modelo convidou a advogada para a sua cama sem os outros participantes perceberem, novamente.

Durante a conversa, ele explicou o motivo dos dois terem escondido o envolvimento. "Para não virar falatório. Inclusive, chamaram a Marciele de 'talarica' e não sei o quê", comentou o ex-brother. Gil do Vigor questionou se os dois também tiveram da reação de Marciele:

"Pode ser um pouco dos dois. E estava gostoso! Ia acontecer, de repente, mais vezes. É legal fazer uma coisa escondida e o Brasil todo saber, menos os moradores da casa", afirmou Jonas. Vale lembrar que Jonas viveu affair com Maxiane. Após ela ser eliminada, beijou a amiga da ex-sister, Marciele. Os dois, então, receberam algumas críticas pela atitude, inclusive de Juliano.

Em outro momento, Ceci indagou: "Alguns desses relacionamentos da casa você pensa em ter uma continuidade aqui fora". "Não. É uma afirmação. Não, não tem condições. Foi o momento ali. Foi muito bom todos. Só que tem que conhecer a pessoa melhor. Acho que são pessoas que não farão parte da minha vida. Por distância ou alguma outra condição. Mas, pelo o que penso agora, posso falar que não vai continuar nada, não. Não tem nada a ver. Nem estou pensando nisso agora", respondeu Jonas.

Eliminação

Com 53,48% da média de votos, Jonas foi o nono eliminado da 'casa mais vigiada do Brasil'. O modelo levou a pior contra Juliano, que recebeu 43,49%, e Gabriela, que ficou com apenas 3,03%. Ele deixou o reality e a disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões.

Flertes com Ana Paula e rivalidade na casa



Já na manhã desta quarta-feira (25), Jonas participou do "Mais Você" e comentou outro ponto que chamou atenção do público: a relação com Ana Paula Renault. O ex-brother classificou Milena como sua principal rival no jogo, mas destacou que Ana Paula transitava entre momentos de tensão e leveza. “Milena foi mais rival, Ana Paula tinha momentos de leveza que tiraram um pouco desse posto de rival”, avaliou.



Ele relembrou que, no início do confinamento, os dois tinham boa convivência. “No início, nós éramos próximos, estávamos no mesmo quarto, fazíamos brincadeiras com a Ana Paula. Só que isso mudou depois de um Sincerão, que chamei ela de leva e traz. As coisas foram se agravando”, contou.



Apesar dos atritos, Jonas não escondeu a admiração. “Não consigo tratar alguém mal, se a pessoa está me tratando bem. Partia dela isso. Ela é jogadora, inteligente, uma mulher bonita. Quando estava mais leve, ela começava com as provocaçõezinhas, e eu entrava na onda. Era legal, leve, tinha algo de jogo nela”, disse.



O empresário também revelou que Milena demonstrava incômodo com a proximidade entre os dois. “A Milena odiava essas brincadeiras, ficava com ciúmes”, afirmou.



Ao ser provocado sobre a possibilidade de um romance, Jonas foi cauteloso. “Eu não sei. Por ela, não sei se passaria daquilo. Quando levei ela para conhecer o Quarto do Líder, vi que ela mudou”, concluiu.



Por fim, ele arriscou seus palpites para a final do reality e apontou Ana Paula como uma das favoritas ao prêmio milionário, ao lado de Chaiany.