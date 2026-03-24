’BBB 26’: ’Sincerão’ é marcado por discussões e bronca de Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / X

’BBB 26’: ’Sincerão’ é marcado por discussões e bronca de Tadeu SchmidtReprodução de vídeo / X

Publicado 24/03/2026 09:28

Rio - Treta! O "Sincerão" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi marcado por discussões acaloradas entre os participantes e bronca do apresentador Tadeu Schmidt, na noite desta segunda-feira (23). Durante a dinâmica, os confinados tiveram que eleger o "Chato de Galocha" da edição.

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Gabriela x Jonas

Gabriela iniciou a dinâmica apontando Jonas. "Ele olhou para mim e falou 'já está tudo resolvido entre a gente'. E eu falei 'o que não é conversado não é resolvido'. Ele fez cara de deboche e fechou o olho", disse Gabriela.

"Em um certo momento, a gente se aproximou realmente. Mas a Gabi só fica de boa quando convém a ela. A partir do momento que desagrada um pouco, ela tem qualquer tipo de atitude muito agressiva", falou Jonas. Os dois trocaram acusações até durante o intervalo do programa. O integrante do time Veteranos retribuiu, escolhendo a paulista como "Chata de Galocha"

Juliano x Jonas

Em seguida, foi a vez de Juliano, que também chamou Jonas. "Você sabe que na segunda semana a Milena estava tendo crise de ansiedade. [...] Fiquei decepcionado para c*r*lh* porque você era uma pessoa que conhecia lá fora. Achei muito infantil", falou o dançarino, ao recordar a briga entre o modelo e a integrante do time Pipoca.

"Quando você estava com o colar do Líder na Festa da Ivete Sangalo, você veio esfregar na minha cara falando que a gente não merece ganhar prova, que a gente deveria se esforçar mais. Você tem uma personalidade quando está com o colar", complementou Juliano.



"Engraçado, o Juliano está no jogo. A planta está acordando. Todo mundo sabe que isso com a Milena não aconteceu. [...] Eu nunca zombei de crise de nenhuma, de ninguém. Você que é um cara chato para c*r*lh*, vive na asa de todo mundo. Viveu na asinha do Babu [Santana], agora está vivendo na asinha da Ana Paula. Não cria seu enredo, entendeu?", retrucou o gaúcho.

Cowboy x Ana Paula

Alberto Cowboy escolheu Ana Paula. "Porque ela sempre vem com as mesmas atitudes. Querendo desmoralizar. Inventa enredo, está sempre buscando alguma coisa nova. Ela tenta criar narrativas que ela mesmo se contradiz. [...] Ela quer chamar atenção, mas é vazia", criticou o mineiro. "Eu tenho um jogo linear desde o início. Você é o comedor de cérebro, mas eu como o seu juízo", rebateu a loira.

APRECIEM 1 MINUTO E 9 SEGUNDOS DA ANA PAULA MACETANDO O CAWBOY NO SINCERÃO#BBB26



pic.twitter.com/b9UX5zaPZ3 — Bielzin (@BielReality) March 24, 2026

Ana Paula x Jonas

Ana Paula, por sua vez, chamou Jonas de "Chato de Galocha". A jornalista e o modelo iniciaram a troca de farpas antes do tempo estipulado e o apresentador precisou intervir: "Não, gente! Por favor!". Quando autorizado, ela justificou a escolha:

"Eu fico muito preocupada com essas coisas. Aqui as pessoas invertem as situações e chamam a gente de mentirosa tendo talvez a certeza de que não vai passar as coisas", falou ela, também relembrando quando supostamente o modelo ironizou a crise de ansiedade de Milena.

A loira continuou falando após o tempo e Tadeu pediu para que ela parasse. Jonas negou as acusações: "Isso é coisa séria. Isso não se brinca. Eu nunca zoei crise de ninguém. Mentirosa". Os dois continuaram discutindo e o apresentador novamente interviu: "Ana Paula e Jonas, eu não estou conseguindo ouvir quem a Jordana chamou".



Nesse sincerão eu fiquei chocado com o nível de agressividade do jonas.

Isso mostra que de bom moço ele não tem nada.

Que todo esse papelão seja incentivo pra tirar esse cara com rejeição que é isso que ele merece! #bbb26 #forajonas #bigbrotherbrasil pic.twitter.com/YxWuK2l7Gh — Walysson Souza (@walyssonsouza_) March 24, 2026

Marciele x Juliano

Marciele chamou Juliano de "Chato de Galocha" da edição, ao mencionar o embate que os dois tiveram antes do programa ao vivo. "Na nossa discussão, ele falou que eu fiquei me tremendo no momento que eu estava tendo uma crise de ansiedade, sendo que eu tive um atendimento médico para cuidar disso", disse cunhã-poranga.

"Que? Aonde eu falei de crise? Ela está mentindo", retrucou ele. "Cale a boca e deixe eu falar. [...] Eu te acho chato. Quer chamar a sua tutora para ajudar a coordenar aí?", disparou Marciele, que complementou: "Eu beijo quem eu quiser. Você é um homem e não pode abrir a boca para falar nada sobre mulheres. Eu faço o que eu bem entender, e só quem pode me questionar é meu pai que está lá fora", finalizou.

Ela rebateu as críticas de ter beijado Jonas após a amiga, Maxiane, que também viveu um affair com o modelo durante o confinamento, deixar o programa.

Chaiany x Ana Paula

Chaiany apontou Ana Paula e explicou a decisão. "Porque ela é repetitiva. E agora, após 71 dias, ela está na mesma briga do dia que chegou aqui, está vindo para cima de mim, com um negócio que não tem nada a ver. Você está errada sobre mim, Ana Paula. Eu sou desse jeito e não tem o que fazer", iniciou a brasiliense.

"Eu já tentei fazer de tudo para mudar na minha vida lá fora e nunca consegui. Não vai ser um 'Big Brother' que vai me fazer mudar. Você está errada sobre mim, você é chata sobre isso e vai bater sobre nisso até a gente se matar aqui dentro", falou ela. "Até uma sair", retrucou a jornalista.