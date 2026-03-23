Jona sugere beijo em Ana PaulaReprodução / TV Globo

Rio - dJonas Sulzbach provocou Ana Paula Renault ao dizer que já ia chamar a jornalista para dar um beijo durante uma ação no Big Brother Brasil 26, na tarde desta segunda-feira (23).

A fala surgiu após o brother comentar que esperava uma dinâmica com beijo. “Pensei que fosse beijar alguém”, afirmou. Em seguida, fez a brincadeira diretamente com Ana Paula: “Já ia chamar a Ana Paula para dar um beijo”.

A jornalista respondeu no mesmo tom, mas com ironia. “Está precisando de um VT. Está no Paredão, né? Coloca a sunga branca e vai nadar”, disparou.

O episódio ocorre em meio ao décimo Paredão da edição, que coloca Jonas Sulzbach na disputa contra Gabriela e Juliano Floss pela permanência na casa.