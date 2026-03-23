Ana Paula e Alberto discutem - Reprodução de vídeo

Ana Paula e Alberto discutemReprodução de vídeo

Publicado 23/03/2026 10:23

Rio - Ana Paula e Alberto trocaram farpas na sala do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite deste domingo (23), depois da formação do paredão. A jornalista debochou do líder rival e de Jonas, que teve direito a um contragolpe, e chamou eles de "frouxo" por não terem indicado ela ao paredão.

"Que bando de homem frouxo, não é?", disparou Ana. Boneco disse que estava surpreso por não ter sido indicado, já que havia colocado os dois no 'Castigo do Monstro'. "Quem volta do paredão eles não colocam. Agora é esse argumento: não foram ao paredão", provocou Juliano.

Momentos depois, Alberto recordou quando Ana deu preferência à Jordana durante uma dinâmica do Ganha-Ganha. "Quando ele faz o que você acha, você pensa de maneira diferente. Como você falou? 'Se o Boneco (Leandro) te der o monstro, você põe no paredão na hora'? Não precisa, não, só a Jordana chegar primeiro e combinar com você", criticou o Veterano.

"Se a Jordana combinar primeiro, você põe ele (Leandro) no paredão", acusou Cowboy. "A combinação foi que ele tinha acabado de ganhar um apartamento, e a Jordana não tinha ganhado nada", explicou Ana. "Você trai ele na hora. É lindo, Ana Paula, ver você se contradizer", completou o empresário. "Eu sou coerente do início ao fim", destacou a jornalista.

"Se ela (Jordana) combinar primeiro, você põe ele no paredão. Eu vou assistir isso ainda, relaxa", provocou o empresário. "Você vai, de casa", retrucou a sister. "Que seja, mas eu vou rir demais", ironizou o líder. "Eu gosto de jogar com esse Humberto. Agora, com o detentor da moral e dos bons costumes é complicado", provocou Ana Paula.

"É hilário o seu jeito de querer enganar as pessoas", criticou Alberto. "Você é líder e não me pôs no paredão. Eu sou o seu embate direto", destacou a mineira. "'A Jordana combinou comigo primeiro'. Me poupe, Ana Paula", reagiu o brother.