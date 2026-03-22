Leandro Boneco escapa do Paredão, coloca Jordana na berlindaReprodução / TV Globo
A dinâmica, exibida neste sábado (21) e comandada por Tadeu Schmidt, terminou com Jordana emparedada após uma sequência de trocas de caixas entre os participantes. Boneco escolheu Jordana e Jonas Sulzbach para participar da dinâmica, na qual os três precisavam lidar com caixas que escondiam o cartão com a palavra “paredão”.
Com uma movimentação arriscada, o brother decidiu esconder o cartão e iniciou o jogo com uma troca estratégica que acabou determinando o desfecho da disputa.
Mais tarde, ao explicar sua decisão para Ana Paula, Boneco detalhou o raciocínio por trás da jogada e indicou que assumiu o risco de forma consciente. "Não façam o que eu fiz", disse ele. "O que voce fez?", questionou Ana Paula. "Fui pra caixa que tava o paredão. Me emparedei para que eles se emparedassem. Foi por um triz. É um jogo que precisa ter coragem", revelou.
A fala ajuda a entender o movimento feito durante a dinâmica, que exigia leitura de jogo e disposição para arriscar.
Após o resultado, Jordana afirmou que chegou a trocar de caixa novamente com Boneco por acreditar que ele não seria tão ousado na estratégia, percepção que acabou sendo determinante para que ela fosse parar no Paredão.
A atitude repercutiu rapidamente fora da casa e movimentou as redes sociais. Parte do público elogiou a leitura de jogo do participante e destacou a ousadia da estratégia. Entre os comentários, internautas reagiram com entusiasmo: “Boneco saiu da geladeira e está macetado”, escreveu um usuário. “Que jogada de mestre”, avaliou outro. “Boneco jogou muito”, opinou mais um.
A JOGADA DE MESTRE COMPLETA DO BONECO!!!— Yan Morais (@YRComenta) March 22, 2026
JORDANA EMPAREDADA! pic.twitter.com/rGq5H3Cole
Boneco: "Não façam o que eu fiz."— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 22, 2026
Ana Paula: "O que voce fez?"
Boneco: "Fui pra caixa que tava o paredão. Me emparedei para que eles se emparedassem. Foi por um triz. É um jogo que precisa ter coragem."
A REAÇÃO DA ANA. ABSOLUTE CINEMA.
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