Jonas leva punição no 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo
A CASA ESTÁ NO TÁ COM NADA Jonas leva punição gravíssima, após tomar café na Xepa, estando no VIP e a casa toda vai para o Tá com Nada. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/ROUsOMFIxN— Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2026
Jonas conta para brothers sobre ter tomado do café da Xepa sem perceber e Milena dispara: "Eu acho que você quer meter o louco (...), você vai ter canhão pra assumir que foi querendo? Com essa pulseira desse tamanho no braço, querido?" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/JyiAy4Txth— Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2026
Durante conversa com Leandro Boneco, Jonas comenta que fica de boa com a comida da Festa e Solange Couto comenta : "Você está tendo um pensamento exclusivo e egoísta, desculpa." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/DR96lRORqO— Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2026