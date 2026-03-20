Jonas leva punição no 'BBB 26' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Jonas leva punição no 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/03/2026 08:52

Rio - Jonas tomou café na Xepa do "Big Brother Brasil 26", na manhã desta sexta-feira (20), levou uma punição gravíssima, já que estava no VIP, e colocou a casa toda no "Tá com Nada".

A CASA ESTÁ NO TÁ COM NADA Jonas leva punição gravíssima, após tomar café na Xepa, estando no VIP e a casa toda vai para o Tá com Nada. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/ROUsOMFIxN — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2026

O brother desabafou sobre a situação em conversa com Alberto e Marciele. "Eles deviam estar ansiosos por isso. Quem vai ser o vacilão?", disse o Veterano. "Acho que não, ninguém tem nem como jogar na sua cara, tu tinha dois vacilos só (...) uma pessoa que tem crédito pra vacilar", comentou a Cunhã.

Ao contar para os demais brothers sobre seu erro, Jonas foi repreendido por Milena. "Essa pulseira no seu braço, não serviu de nada, não?", questinou a sister. Em seguida, ele se desculpou. "Eu acho que você quer meter o louco (...), você vai ter canhão pra assumir que foi querendo? Com essa pulseira desse tamanho no braço, querido?", disparou a recreadora infantil.

Jonas conta para brothers sobre ter tomado do café da Xepa sem perceber e Milena dispara: "Eu acho que você quer meter o louco (...), você vai ter canhão pra assumir que foi querendo? Com essa pulseira desse tamanho no braço, querido?" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/JyiAy4Txth — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2026

Em outro momento, Jonas disse que ficava 'de boa' com a comida das festas, e levou uma invertida de Solange. "Você está tendo um pensamento exclusivo e egoísta, desculpa".