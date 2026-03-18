Rio - Em clima de descontração, Ana Paula fez um pedido para Jonas, nesta quarta-feira (17), enquanto o brother limpava a piscina do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A jornalista solicitou que o Veterano fizesse o serviço usando a sunga branca que estava por baixo do short dele.
fotogaleria
"Ana Paula, tudo tem hora", respondeu o influenciador. "Mas que horas você vai mostrar a sunguinha branca? Eu voltei do Paredão, Quinta Série. Custa você fazer uma jovem senhora feliz? Dar um ânimo nessa vida, para eu entender que ainda existem hormônios dentro de mim", brincou a jornalista.
O Veterano comentou que só ficaria de sunga quando entrasse na piscina. "Agora é hora de fazer limpeza. A sunga é só na hora de entrar", explicou. "Mas o VT ficaria muito mais bonito de sunga branca", opinou Ana Paula. "Não é para o VT não. É porque estou repetindo muito minha sunga. Vi que tinha outra lá", rebateu Jonas.
Por fim, ela provocou o brother e disse que a cor do short não favorecia ele. "Você não fica bem de verde. Não é sua paleta".