Chaiany revela que sister a beijou em festa escondido - Reprodução / TV Globo

Chaiany revela que sister a beijou em festa escondidoReprodução / TV Globo

Publicado 16/03/2026 15:46

Rio - Uma revelação feita na madrugada desta segunda-feira (16) movimentou o "BBB 26". Em um papo com Juliano Floss, Chaiany contou que trocou beijos com Marciele Albuquerque durante a última festa e, segundo ela, tudo aconteceu de forma discreta.



A conversa começou com tom de confidência. Antes de revelar o episódio, Chaiany pediu sigilo ao colega de confinamento. “Isso aqui vale a vida”, disse. Na sequência, entregou: “A Marciele me beijou na festa escondido”.



Surpreso, Juliano tentou entender melhor o que aconteceu. “Mas de língua? Beijo, beijo?”, questionou. Chaiany não hesitou: “Ela me chupou. Eu amei”.



Entre risos, o influenciador lembrou que a casa é monitorada o tempo inteiro. “O que eu acho mais engraçado é você falar que isso é segredo e ter 70 câmeras aqui”, comentou. A sister concordou: “Eles viram, ué? Eu estava deitada na piscina de bolinhas”.



Apesar disso, Chaiany insistiu na ideia de segredo. “Porque ela falou para guardar segredo, para ninguém saber. Ninguém sabe, ninguém viu”, explicou. Juliano, então, perguntou se ela estaria apaixonada pela cunhã-poranga do Boi Caprichoso. A resposta veio rápida: “Eu já sou apaixonada em dois, não vou me apaixonar por três”.

Chaiany: "E a Marciele que me beijou na festa escondido."

Juliano: "Mas de língua? Beijo beijo?"

Chay: "Tipo chupou assim...Eu amei. Tava deitada na piscina de bolinhas e ela pediu segredo."



Que edição fantástica. #BBB26 pic.twitter.com/3XcgAOnxrZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 16, 2026