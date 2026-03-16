Ana Paula, Breno e Leandro estão no paredão

Rio - Depois de muitas reviravoltas, mais um paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (15). Ana Paula, Breno e Leandro estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguirem no jogo em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões. Um dos participantes será eliminado nesta terça-feira (17). 
Anjo da semana, Breno imunizou Samira. "Ela está muito próxima de mim e tem algumas coisas aqui na casa que você pode perder se não chegar ao Top 10. E a Sami ter algo para ganhar, que pode mudar a vida dela, gostaria de ter isso na minha vida e quero que a vida dela mude", afirmou. 
Na sequência, o líder Alberto indicou Breno para a berlinda. "É uma pessoa que me mandou há duas semanas. Nada pessoal, mas é um jogador muito forte, tanto que ganhou o Anjo essa semana", justificou. Solange Couto foi a mais votada pela casa, com seis votos.
Eles, então, se uniram a Leandro, Jonas e Ana Paula, que levaram a pior na dinâmica "Pedra, Papel e Tesoura", no último sábado (14), no paredão. Dona da "Máquina do Poder", Jordana  ganhou o direito de tirar um dos brothers que foram para a berlinda através da dinâmica. "É bem óbvio: vou salvar o Jonas. É a pessoa que joga comigo", comentou. 
Sendo assim, Ana Paula Renault, Leandro e Solange Couto disputaram a prova bate-volta. A atriz teve o melhor desempenho e escapou do paredão. 