Tadeu Schmidt - Fabio Rocha/TVGlobo

Tadeu Schmidt Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 13/03/2026 19:56

Rio - A dinâmica deste sábado (14) no "Big Brother Brasil 26" promete movimentar o jogo e colocar três participantes diretamente na berlinda. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt comandará uma disputa inspirada na clássica brincadeira de Pedra, Papel e Tesoura.

Na dinâmica, os brothers serão divididos em três grupos com quatro participantes cada. O líder da semana não participa da atividade.

Um representante de cada grupo vai até uma urna para sortear qual elemento representará sua equipe: Pedra, Papel ou Tesoura. A escolha define o poder de ataque de cada grupo dentro da dinâmica.

Depois do sorteio, os grupos precisarão indicar um participante de outra equipe para o paredão, respeitando a lógica do jogo. O grupo Pedra terá o direito de emparedar um jogador do grupo Tesoura. Já o grupo Papel empareda um integrante do grupo Pedra. Por fim, o grupo Tesoura indica alguém do grupo Papel.

Como resultado, três brothers terminam a noite diretamente no paredão.