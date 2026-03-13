Tadeu Schmidt Fabio Rocha/TVGlobo
'BBB 26': dinâmica de Pedra, Papel e Tesoura define três emparedados neste sábado
Brincadeira vai movimentar a casa mais vigiada do Brasil; entenda
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Babu e Sol Vega se reencontram após polêmicas no 'BBB 26': 'Vida que segue'
Ator e empresária protagonizaram diversas brigas dentro da casa mais vigiado do Brasil
Marciele se chateia com Jordana por ficar de fora da prova do líder: 'Não tenho amigos'
Cunhã se chateou com a atitude de Jordana na noite desta quinta-feira (12)
'BBB 26': Dinâmica da semana tem Máquina do Poder e três emparedados no sábado
Tadeu Schmidt detalhou, na noite desta quinta-feira (12), como será o programa
BBB 26: Alberto vence a prova do líder: 'Vão ter que me engolir'
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'BBB 26': Milena causa polêmica ao falar da enteada de Alberto Cowboy
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