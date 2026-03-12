Milena causa polêmica ao falar da enteada de Alberto Cowboy no 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Milena causa polêmica ao falar da enteada de Alberto Cowboy no 'BBB 26' Reprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 15:10 | Atualizado 12/03/2026 15:12

Rio - O clima segue tenso no "BBB 26". Desta vez, Milena virou alvo de críticas após um comentário sobre a família de Alberto Cowboy durante uma conversa com Samira dentro da casa.

O assunto surgiu quando as sisters comentaram sobre fotos da família exibidas no reality. “Botaram a foto da criança do Alberto”, disse Samira. Na sequência, Milena respondeu: “A criança não é dele, graças a Deus que não tem o sangue dele!”.

A declaração faz referência ao fato de a menina não ser filha biológica de Alberto. A criança, Fiorella, de 4 anos, é filha da mulher do participante, Priscilla Monroy, e é considerada por ele como filha do coração.

A fala de Milena repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões. Parte do público criticou a postura da participante. “Elas têm umas falas bem problemáticas mesmo”, escreveu um internauta. “Essa mulher tem uma energia tão pesada”, comentou outro perfil.

Após a repercussão, a equipe de Alberto Cowboy se manifestou nas redes sociais e condenou o comentário da sister. Em nota, o perfil oficial do participante classificou a fala como ofensiva. “Repugnante! Milena, pela segunda vez, debocha da paternidade de Alberto com sua filha de coração”, afirmou o comunicado.

A equipe também criticou o fato de a participante trabalhar com crianças. “Reduzir o papel de um pai a laços sanguíneos já é cruel por si só, mas vindo justamente de alguém que trabalha com crianças… é um nível de desumanidade revoltante, mas que saindo da boca dela não surpreende ninguém”, completou.

A mulher de Alberto Cowboy também se manifestou sobre o assunto. Nas redes sociais, Priscilla Monroy lamentou a declaração da participante e criticou o fato de a filha ter sido citada na discussão. “É lamentável que, para tentar ferir o Alberto, Milena siga fazendo a escolha consciente de usar a nossa filha. Criança não tem nada a ver com conflitos de adultos”, afirmou.