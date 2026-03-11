Juliano Floss revela como virou amigo de Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 11/03/2026 11:42 | Atualizado 11/03/2026 11:43

Rio - Juliano contou, nesta terça-feira (10), como surgiu sua amizade com Anitta. Em conversa da cozinha do "BBB 26", o dançarino relembrou o momento em que chamou a atenção da cantora nas redes sociais.

Segundo ele, a aproximação começou a partir de uma coreografia criada por iniciativa própria para a música "Que Rabão". Juliano explicou que sempre foi fã da artista e decidiu produzir uma dança no TikTok.

“Quando vi, falei: vou criar uma dança agora. Vou ser o primeiro a fazer a dança de todos. Fui no banheiro, fiz e gravei. E a dança pegou 500 mil vídeos de pessoas fazendo”, disse ele em conversa com Samira.



De acordo com Juliano, a repercussão da coreografia nas redes sociais acabou abrindo espaço para a aproximação com a cantora. O vídeo viralizou e passou a circular entre fãs e criadores de conteúdo, que reproduziram a dança em diferentes plataformas.