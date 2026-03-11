Ana Paula desabafa com aliados e se emociona - Reprodução de vídeo

Ana Paula desabafa com aliados e se emocionaReprodução de vídeo

Publicado 11/03/2026 08:29

Rio - Ana Paula se emocionou e desabafou com Milena, Samira e Juliano depois da eliminação de Babu, rival dela no jogo, do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta terça-feira (10). No quarto eternidade, jornalista admitiu que estava tensa com o resultado do paredão, recordou o discurso do apresentador Tadeu Schmidt e apontou que eles tiveram uma 'resposta'.

"Até então, a gente já não era mais um grupo, já tinha tido a questão da traição. Então, não acho justo falar que um de nós colocou ele, não foi isso. A gente já estava separado e estava tudo nítido. Acho que o Tadeu deixou claro que precisa de coragem e comprometimento, e acho que foi o que faltou no Babu, entendeu?", analisou Ana Paula.

"Desde o uni-duni-tê até a briga que ele resolveu comprar comigo e depois ele tirou tudo. Tudo bem se ele pensa isso, mas por que não foi até o fim? [...] Ele foi e recuou e eu fiquei com aquele sentimento horroroso. Eu fiquei com aquele sentimento de não ter mais como lutar aqui dentro e ele jogou a bomba e saiu", admite Ana Paula.

Juliano comentou: "Acho que você pode voltar a atuar com garra, sem ficar com medo". Emocionada, a loira agradeceu ao amigo. "Eu estava muito preocupada".

Em um trecho do discurso de elimanação, Tadeu disse: "Quem sai hoje tem uma história de vida incrível que emociona. O acaso não ajudou, superar dificuldades virou regra... é de admirar. E mesmo aí, dentro da casa, teve momentos ótimos, mas depois errou na mão. Quando você usa as armas erradas, não interessa de que lado você está ou contra quem você está batalhando, você é retirado da disputa. Retirado por quem? No caso, pelo povo. O segredo é o povo, você está à mercê e não vai vencer. Quem sai hoje é você, Babu".