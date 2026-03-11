Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 11/03/2026 17:59

Rio - Ana Castela, de 22 anos, foi confirmada como a próxima atração musical do "Big Brother Brasil 26". A "Boiadeira" se apresenta na festa desta sexta-feira (13).

Além do show, a produção preparou uma série de atividades para a celebração. Um dos espaços da festa terá um camarote equipado com jukebox, que permitirá aos brothers escolher músicas para embalar a madrugada. Outra atração será uma parede de escalada com piscina de bolinhas.

A identidade visual da festa seguirá o estilo country e boho, em referência ao universo musical da cantora. Os participantes receberão acessórios para compor o figurino, como chapéus e bandanas.

Polêmicas recentes envolvendo a cantora

O anúncio do show ocorre em meio a movimentações na vida pessoal da artista. No fim de dezembro do ano passado, Ana Castela anunciou o término de seu breve relacionamento com Zé Felipe. No entanto, a cantora passou o último fim de semana na Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo em Goiás, fato que reacendeu rumores de uma possível reaproximação com o cantor.

A visita também desencadeou uma suposta polêmica com Virginia Fonseca, de 26 anos, ex-mulher de Zé Felipe e mãe de seus três filhos. Após Ana Castela aparecer maquiando Maria Flor, filha do meio do ex-casal, Virginia publicou um vídeo com a menina no qual afirma que “só a mamãe poderia maquiar”. A fala foi interpretada por internautas como uma indireta à cantora.

Depois da repercussão, Ana Castela deixou de seguir Virginia nas redes sociais. Zé Felipe também se pronunciou sobre o episódio e declarou concordar com a ex-companheira. Sem citar o nome de Virginia, a quem se referiu apenas como “mãe das crianças”, o cantor afirmou que considera correto expor incômodos, mas ressaltou que prefere resolver assuntos familiares fora da internet.