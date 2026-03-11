Babu Santana durante o Bate-Papo BBB - Reprodução de vídeo / Globoplay

Babu Santana durante o Bate-Papo BBBReprodução de vídeo / Globoplay

Publicado 11/03/2026 08:01

Rio - Babu Santana, eliminado do "BBB 26", falou sobre as brigas com Ana Paula na casa mais vigiada do Brasil durante o "Bate-papo BBB", comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, na noite desta terça-feira (10), e recebeu algumas informações externas sobre a cultura brasileira. Uma delas foi que o ator Wagner Moura venceu o Globo de Ouro como Melhor Ator em Filme de Drama por "O Agente Secreto'".

"Incrível! Ele estava incrível nesse filme. É impressionante", reagiu Babu. Na sequência, ele descobriu que o longa foi indicado ao Oscar nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco", além de Wagner concorrer como "Melhor Ator". "Saí na hora certa então", brincou.

Os embates de Babu com Ana Paula dentro da casa do "BBB" também foram abordados no programa. Gil quis saber se o ator acha que passou do ponto nas discussões. "É ponto de vista, Gil. Você não acha que ela também passou um pouco do ponto? Era o que eu estava questionando Gil, me desculpa... Questionei muitas coisas. É uma pessoa que começa o jogo falando que não lava as calcinhas e nem uma colher em casa. E, aí, tem uma pessoa ali lavando, cozinhando, limpando. Aí, de repente, a pessoa começa a lavar roupa, lavar louça...", disse.

Ao assistir ao vídeo de sua briga com Sol Vega, Babu fez uma comparação entre as discussões com a empresária e a jornalista. "A grande diferença é que eu não trouxe uma questão racial. Eu trouxe uma coisa de fenótipos".

O ator também deixou claro que não traiu Ana no jogo. "Eu comecei a ver que ela estava criando estratagemas, conflitos e querendo... fazendo novelinhas com o nosso algoz", justificou.

O artista expressou, ainda, que não pretende ter contato com a loira fora do reality show. "Ana Paula, eu quero você vá para... Não, estou brincando. Eu quero que você seja feliz, aí em São Paulo. E eu vou ser muito feliz, bem longe de você, aqui no Rio".

Plano para expulsão de Ana?

Babu esclareceu as acusações de tentar cavar a expulsão de Ana Paula. "Para quem não viu a cena completa, falei: 'Meu irmão, ela começou a falar? Ignora. Não conseguiu, sai fora. Ela veio atrás vem para debaixo da coberta. Porque o seguinte, você veio para debaixo da coberta, a única coisa que ela vai conseguir fazer é sair. E vai entender que não vai poder passar daquele limite. Se tentar botar a mão em você, é agressão. Já aconteceu isso".

Babu explica sobre a história de ter sido acusado de cavar a expulsão de Milena e Ana Paula. O brother nega que foi esse intuito. #BBB26 #BatePapoBBB pic.twitter.com/yn4eDrC3HG — Central Reality (@centralreality) March 11, 2026

O ator seguiu explicando seu ponto de vista: "Quando eu evoco as questões do fenótipo, quando eu falo do pacto de branquitude, é um pacto que está dominante há muito tempo. (…) Eu estava pronto e preparado para debater isso aqui fora, porque os meus sabem o que eu quis falar".

Rompimento com Juliano

Babu comentou o distanciamento com Juliano no jogo. Apesar do carinho pelo ator, o dançarino preferiu jogar no grupo de Ana Paula. "Me deixou muito triste quando eu tentei falar o negócio do Cowboy com ele... Mas, quando ele me chamou de chato para caramba... foi a coisa mais difícil de lidar nesse BBB".

O artista admitiu ter ficado chateado com o namorado de Marina Sena por ele não querer ficar no meio dos embates do grupo dele e de Ana. "Me deixou chateado, senti que chateava ele. Não queria deixar ele pressionado... Foi meu grande erro, o meu sentimentalismo me travou muitas coisas e muitas vezes".

