BBB 26: Ana Paula não cumpre desafio ao ser barrada da festa dos líderes Cowboy e JonasReprodução de vídeo / X

Rio - Ana Paula foi barrada da festa dos líderes Alberto Cowboy e Jonas, no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (11). A integrante do time Veteranos optou por não cumprir o desafio, assim como em outras ocasiões.
Ana Paula risca nomes de Cowboy e Jonas em desafio 'Barrado no Baile' - Reprodução de vídeo / X
Ana Paula é barrada da festa dos líderes Cowboy e Jonas - Reprodução de vídeo / X
'BBB 26': Ana Paula não cumpre desafio ao ser barrada da festa dos líderes Cowboy e Jonas - Reprodução de vídeo / X
Ao chegar no cômodo do desafio, a jornalista leu as instruções. "Você tem uma chance de ir à festa do líder. Para isso, precisa preencher todas as linhas das 50 páginas pautadas do caderno. Você deve seguir o modelo e copiar a frase: 'Por favor, deixe-me ir à festa do líder'. Não pode deixar nenhuma linha sem ser preenchida e todas as frases precisam ser escritas corretamente. Boa sorte".
Em seguida, demonstrou desinteresse em cumprir o desafio ao riscar os nomes dos líderes e escrever os apelidos que deu aos dois. "Deixa eu escrever aqui. Está errado. Caderno do 'Humberto e 5ª série'. Assim... bem melhor", ironizou a loira.
Ela rabiscou ainda mais a capa do caderno, pintando dentes e bigodes nos brothers. "Acho que ficou bom, hein!", disse. Além disso, ficou sentada próxima a mesa do desafio. "Ê sina... quem mandou ser tão queridinha e fofinha assim", brincou. Ana Paula também deitou no mesmo lugar.
Após ficar quase sete horas no Barrado no Baile, ela pôde retornar para a sede da casa, na manhã desta quinta-feira (12). Juliano, Milena e Samira a aguardavam. A sister explicou como era o desafio aos aliados. Essa foi a terceira vez que ela foi barrada da festa do líder.
Na primeira vez, ficou de fora da festa da então líder Maxiane - que já foi eliminada do reality, no início de fevereiro. Já na segunda vez, Ana Paula foi vetada por Jonas, no dia 25 deste mesmo mês. Em todas as ocasiões, a sister não se esforçou para conseguir o convite e participar das festas dos rivais.