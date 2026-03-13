’BBB 26’: Dinâmica da semana tem Máquina do Poder e três emparedados no sábado - Reprodução de vídeo / X

’BBB 26’: Dinâmica da semana tem Máquina do Poder e três emparedados no sábadoReprodução de vídeo / X

Publicado 13/03/2026 08:58

Rio - Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (12), mais uma "Dinâmica da Semana" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. O reality contará com "Máquina do Poder" e três participantes emparedados de uma vez, no sábado (14).



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"No sábado, tem a Prova do Anjo. À noite, durante o nosso programa ao vivo, a gente vai fazer uma dinâmica que vai mandar três pessoas para o Paredão", adiantou o comunicador, que também explicou como será a formação da berlinda, no domingo (15), quando a atração será dividida em duas partes.



"Domingo terá rodada dupla. Um programa na hora do almoço, 13h50. E outro à noite, mais cedo do que o normal, às 19h20", disse ele. Em outro momento, detalhou como será a primeira parte: "A gente vai formar o Paredão. O Anjo imuniza uma pessoa ou duas, caso abra mão do vídeo da família. Já teremos três emparedados na dinâmica do sábado. O líder manda alguém para o Paredão e a casa vota e empareda mais alguém. A gente termina o primeiro programa aí, com cinco pessoas emparedadas".

"Durante a tarde terá a 'Máquina do Poder'. Cada senha dá direito à compra de uma caixa. Depois de concluir a compra, a pessoa tem que ir para o fim da fila pegar nova senha se quiser fazer novas compras. A caixa premiada vai trazer o poder de tirar do Paredão uma das três pessoas que foram emparedadas no sábado".

O confinado que comprar a caixa premiada, inclusive, poderá salvar a si mesmo. "À noite, no nosso segundo programa, a pessoa que comprou a caixa na 'Máquina do Poder' escolhe quem vai salvar. Três pessoas jogam a prova 'Bate e Volta' e uma se salva". Na terça-feira (17), um dos brothers do paredão triplo deixará a casa mais vigiada do brasil e o prêmio de R$ 5 milhões.