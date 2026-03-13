Alberto vence a prova do líder - Reprodução de vídeo

Alberto vence a prova do líderReprodução de vídeo

Publicado 13/03/2026 07:29 | Atualizado 13/03/2026 07:29

Rio - Alberto venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, pela terceira vez. O Veterano levou a melhor na disputa, que envolvia sorte, nesta quinta-feira (12), e está imune. Com a vitória, ele poderá indicar uma pessoa ao paredão no próximo domingo (15) e teve a chance de eleger seu VIP. Os escolhidos foram: Gabriela, Jonas, Jordana e Marciele.

A prova foi disputada em trios. Sendo assim, Marciele 'sobrou' e ficou de fora da dinâmica. Ns disputa, os participantes deviam encontrar o 'celular premiado'. Com um bom desempenho, o trio de Cowboy, Jonas e Jordana avançou para a etapa final, e eles disputaram entre si.

Jordana, então, encontrou o celular correto, e decidiu eliminar Jonas. Neste momento, outros brothers comemoraram e a reação viralizou nas redes sociais.

Logo depois, Alberto encontrou outro celular premiado, eliminou Jordana e conquistou a liderança. "Vão ter que me engolir", gritou ele.