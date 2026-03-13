Marciele desabafa com Breno

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A aliança entre Jordana e Marciele ficou estremecida na noite desta quinta-feira (12), depois da cunhã ficar de fora da prova do líder, já que a advogada optou por formar trio com Jonas e Cowboy. O climão foi notado logo durante a prova ao vivo quando a dançarina tirou a mão da brasiliense de sua perna. 
Depois da prova, Marciele desabafou com Breno, na madrugada desta sexta (13), sobre a situação e revelou que não criou laços fortes com seu grupo atual. "Vou ser muito sincera… Não consegui gostar de ninguém como foi a gente (Breno, Maxiane Rodrigues e Marcelo Alves). Todo mundo, para mim, eu gosto, mas é jogo, entendeu? Não consigo ter um carinho pela Jordana como eu tive por vocês. Não chega nem perto", disse. 
Ela, ainda, disse queseu grupo enxerga as relações apenas como estratégia. "Está ali do meu lado e tenho uma conexão, mas é de jogo e não de pessoa. Não tenho amigos aqui", completou.
Em outro momento, Marciele desabafou com Gabriela. "Se era para formar trio, era para colar eu e ela e obrigar um a largar o outro já que ela não queria que os dois ganhassem. Mas é aquela coisa, né, Deus que me perdoe, mas olha o que aconteceu, não ganhou, entendeu?", disse a paraense. "Era pra ter acontecido isso mesmo. Para tu ver, eu parei de ser a sobra, agora é tu", destacou Gabi. "Mas eu não ligo para isso não, só não pode ter compromisso comigo e depois largar minha mão", pontuou a cunhã. 
 