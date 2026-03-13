Babu se reencontra com Sol Vega após sair do 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Babu se reencontra com Sol Vega após sair do 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 17:59 | Atualizado 13/03/2026 18:00

Rio - Babu Santana e Sol Vega se reencontraram fora da casa do "BBB 26" nesta sexta-feira (13), após a eliminação do ator do reality. O encontro aconteceu nos Estúdios Globo e foi compartilhado pelo próprio ex-brother nas redes sociais.

Em um story do Instagram, Babu comentou o momento e indicou que os desentendimentos do confinamento ficaram no passado. “O reencontro com a Sol veio! O que aconteceu no BBB, ficou no BBB”, escreveu na legenda da publicação.

O ex-participante também afirmou que pretende seguir em frente após o fim do jogo. “O jogo acabou, e vida que segue! Muito sucesso para você”, declarou.

Durante a temporada do reality, Babu e Sol Vega protagonizaram diversos atritos dentro da casa. As discussões entre os dois marcaram alguns momentos da convivência no programa e repercutiram entre os fãs nas redes sociais.