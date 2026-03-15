’BBB 26’: Ana Paula, Jonas e Leandro estão no paredão após dinâmica em grupo - Reprodução de vídeo / X

’BBB 26’: Ana Paula, Jonas e Leandro estão no paredão após dinâmica em grupoReprodução de vídeo / X

Publicado 15/03/2026 08:32 | Atualizado 15/03/2026 08:35

Rio - Ana Paula, Jonas e Leandro estão no paredão após dinâmica em grupo "Pedra, Papel e Tesoura" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, deste sábado (14). Esta berlinda, no entanto, não é definitiva e um dos participantes será salvo na "Máquina do Poder".

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'Pedra, Papel e Tesoura'

Ao explicar a dinâmica, Tadeu Schmidt pediu para que eles se dividissem em três grupos. Depois disso, os brothers definiram um representante, que sorteou a função de cada grupo na dinâmica. Sendo assim: "Grupo Pedra": Jonas (capitão), Jordana, Marciele e Gabriela; "Grupo Papel": Ana Paula (capitã), Juliano, Milena e Samira; "Grupo Tesoura": Breno (capitão), Solange, Leandro e Chaiany.

Cada grupo deveria seguir a lógica da brincadeira popular para emparedar outra pessoa do time rival: "A pedra vai quebrar a tesoura, a tesoura vai cortar o papel, e o papel vai embrulhar a pedra", detalhou o apresentador. Dessa maneira, o "Grupo Pedra" emparedou Leandro; "Grupo Papel" emparedou Jonas; "Grupo Tesoura" emparedou Ana Paula.

'Máquina do Poder' e mais

O "BBB 26" deste domingo (15) será dividido em duas partes. Na primeira, às 13h50, será formado o paredão. Além dos três emparedados da dinâmica de sábado, o Anjo, Breno, imuniza uma pessoa ou duas, caso abra mão do vídeo da família. Já o líder, Alberto Cowboy, manda alguém para o paredão e a casa vota e indicada mais alguém. A primeira parte da atração vai terminar com cinco participantes na berlinda.

Na tarde deste mesmo dia, terá a dinâmica "Máquina do Poder", em que o participante que comprar a caixa premiada poderá salvar um dos três emparedados de sábado, ou seja, Ana Paula, Jonas e Leandro. O confinado que comprar a caixa premiada, inclusive, poderá beneficiar a si mesmo, caso seja um desses três.



Já no segundo programa, na parte da noite, o brother que comprou a caixa na "Máquina do Poder" escolhe quem vai salvar. Três pessoas disputam o "Bate e Volta" e uma escapa da berlinda. O paredão definitivo, então, será formado. Na terça-feira (17), um dos brothers deixará a casa mais vigiada do brasil e o prêmio de R$ 5 milhões.

Prova do Anjo

Na tarde deste sábado, Breno venceu a Prova do Anjo. O biólogo decidiu colocar Jonas no "Castigo do Monstro". O veterano foi escolhido pela segunda vez consecutiva. Ele, que havia recebido a pulseira do líder de Cowboy, também perdeu todos os benefícios do VIP e foi para a Xepa.