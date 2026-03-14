BBB 26: Ana Paula fica de fora do show de Ana Castela ao recusar figurino - Reprodução de vídeo / X

BBB 26: Ana Paula fica de fora do show de Ana Castela ao recusar figurinoReprodução de vídeo / X

Publicado 14/03/2026 08:30

Rio - Ana Paula Renault criticou e recusou vestir o figurino entregue pela produção do "BBB 26", da TV Globo, para a festa desta sexta-feira (13), que contou com show de Ana Castela. A direção informou que caso ela não usasse a roupa, ficaria de fora. A Veterana, então, optou por não participar. No entanto, depois recebeu permissão para se juntar aos outros participantes.

fotogaleria

Ao ver a jornalista com outra roupa, o Big Boss, Rodrigo Dourado, falou: "Senhores, nunca, em tempo algum, foi permitido não usar figurino de festa". Ana Paula rebateu: "Não dá. Eu não uso esse tipo de coisa. Meu peito está saindo, eu fico toda balançando. São condições mínimas, inclusive, para uma mulher da minha idade, de 44 anos. Acho que o mínimo seria me respeitar. Eu não sou criança e jovenzinha que acha que está tudo lindo e maravilhoso".

Os colegas de confinamento tentaram acalmar a sister, que continuou detonando a roupa, composta por vestido florido com decote e jaqueta: "Isso é figurino? Não é! A jaqueta consegue ser mais feia ainda. Sério, eu vou chorar de ódio", disparou. Ela insistiu em ir até o confessionário. Após falar com a produção, Ana Paula contou o que havia sido dito: "Ou eu uso o figurino, ou fico de fora do show. Então eu fico de fora do show".

"É uma crescente, entendeu? Eu nunca usei vestido na minha vida. Eu nunca trouxe nenhum vestido. A festa passada eu estava com um vestido com decote na barriga, a outra com os peitos de fora num vestido. Então, nada tem a ver comigo", desabafou a participante.

Em seguida, vestiu o pijama e sentou na sala, junto com Milena, Juliano e Samira. Quando os aliados foram para a festa, Ana Paula disse que "estava bem" e destacou: "É uma questão de autoestima mesmo". Enquanto acontecia a festança, ela dormiu.

Quando o show da "Boiadeira" acabou, recebeu permissão da produção para se juntar aos outros participantes na área externa, onde comeu, bebeu, e até se arriscou numa parede de escalada junto com a amiga, Milena.