Milena provoca AlbertoReprodução de vídeo
BBB 26: Milena provoca Cowboy ao especular paredão entre eles: 'Você vai sair'
Sister, ainda, levou um 'atenção' da produção e perdeu estalecas
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Eliminado do 'BBB 26', Breno fala sobre Ana Paula: 'Manipuladora'
Mineiro deixou o reality com 58,96% da média dos votos, nesta terça-feira (17)
Breno é eliminado do 'BBB 26' com 58,96% dos votos
Brother enfrentava Ana Paula Renault e Leandro na berlinda após dinâmica da semana; Solange Couto escapou na Prova Bate e Volta
BBB 26: Jordana e Marciele brigam e rompem aliança: 'Confiei na pessoa errada'
Confusão começou quando Ana Paula pediu para as sisters se apoiarem mais
Sincerão: Jonas discute com Gabriela e planeja colocá-la no paredão
Chaiany defende a amiga durante briga: 'Tu não era amigo dela?'
'BBB 26': Chaiany revela beijo escondido com sister em festa: 'Segredo'
Pipoca contou que tudo aconteceu dentro da piscina de bolinha da comemoração da sexta (13)