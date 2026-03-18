Milena provoca Alberto - Reprodução de vídeo

Milena provoca AlbertoReprodução de vídeo

Publicado 18/03/2026 08:17

Rio - Milena provocou Alberto depois da eliminação de Breno, na noite desta terça-feira (17), no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, e os dois discutiram. A recreadora infantil se aproximou de Cowboy enquanto ele conversava com seus aliados na área externa da casa e especulou um possível embate com ele no paredão.

"Você sabe que eu vou em um paredão com você, não é, Humberto? E eu vou ver o medo nos seus olhos, porque você vai sair!", afirmou Milena. "Eu não tenho medo de você, não. Nem do paredão", frisou Alberto. "Ah, meu filho, pois o medo vai estar estampado nos seus olhos. Você vai ver! Eu vou em um paredão com você, e você vai sair. Você ainda vai falar: 'Ainda bem que ela falou'. O medo vai estar nos seus olhos, idiota", disparou a babá.



Em outro momento, Milena levou um 'atenção' da produção e perdeu estalecas. Na cozinha, Cowboy, Jonas Sulzbach, Marciele Albuquerque e Jordana ouviram a sister dizendo que não tinha tido a intenção de cometer o erro. Alberto, então, reagiu: "aham".

Irritada com o deboche, Milena tirou o microfone para ser punida novamente. "Agora é querendo. Ali não foi", falou a sister. "Idiota", completou. "Ótimo, que maravilha. Parabéns", ironizou o Veterano.