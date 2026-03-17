Breno é eliminado do BBB 26 com 58,96% dos votos - Reprodução TV Globo

Breno é eliminado do BBB 26 com 58,96% dos votosReprodução TV Globo

Publicado 17/03/2026 23:47 | Atualizado 17/03/2026 23:48

Breno foi eliminado do BBB 26 no nono Paredão da temporada, com 58,96% da média dos votos. Ele disputava a permanência com Ana Paula Renault, que recebeu 25,17%, e Leandro, com 15,87%.

Nos votos detalhados, Breno teve 54,08% no Voto Único e 70,33% no Voto Torcida. Ana Paula somou 26,23% e 22,71%, respectivamente, enquanto Leandro registrou 19,69% e 6,96%.

Natural de Contagem (MG) e atualmente morando em Florianópolis (SC), o brother entrou no reality após Marcel, escolhido pelo público na Casa de Vidro, desistir da competição.

A berlinda foi formada após a dinâmica “Pedra, Papel e Tesoura”, que indicou Ana Paula, Leandro e Jonas Sulzbach. Líder da semana, Alberto Cowboy colocou Breno direto no Paredão, enquanto o participante havia imunizado Samira após vencer a Prova do Anjo.

Solange Couto foi a mais votada pela casa, mas escapou na Prova Bate e Volta, disputada contra Ana Paula e Leandro. Antes disso, Jordana usou a Máquina do Poder para salvar Jonas da berlinda.