Jordana e Marciele - Reprodução de vídeo

Jordana e MarcieleReprodução de vídeo

Publicado 17/03/2026 09:24

Rio - Marciele e Jordana decidiram colocar um ponto final na aliança que tinham no jogo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (16). As duas discutiram na área externa da casa, depois do "Sincerão", ao recordarem o desentendimento entre elas após a cunhã ficar de fora da última prova do líder.

Tudo começou quando Ana Paula comentou que elas deveriam se apoiar mais, já que Jonas e Alberto se priorizavam. A advogada não gostou do palpite e deu um corte na jornalista. "Não preciso que você queira nada. Cuide do seu grupo". A Veterana reforçou: "Eles se priorizam".

Jordana comentou que não mudaria sua opinião em relação ao ocorrido na prova do líder. Marciele destacou: "É o que aconteceu. Eu que fui a pessoa prejudicada, é muito cômodo a gente achar várias desculpas". A advogada, então, ponderou: "Por culpa sua". Cunhã concordou: "Exato, por eu achar que era sua prioridade".

Marciele: "Respira, respira, Aline Campos para você, emanando, ela era paz"

Jordana: "Que bonito, hein, você usar de forma pejorativa"#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/jxwHlxOigv — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2026

Momentos depois, a briga se intensificou: "Eu cheguei até aqui sem ter aliança com ninguém!", frisou Jordana. "Sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu sempre ficava com as pessoas que sobravam na prova, não vem distorcer, não", completou.

A advogada foi além. "Procure você outra pessoa para segurar a tua mão". Cunhã reagiu: "Quando foi que eu te procurei para segurar a minha mão?". Jordana voltou a se defender."Vou deixar a pessoa falar uma coisa que não é verdade? Você sabe que uma mentira sendo repetida várias vezes, ela se torna verdade. Eu vou deixar a pessoa falar?". "Eu confiei na pessoa errada. A culpa é minha", destacou Marciele.