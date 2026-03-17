Rio - O "Sincerão" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi marcado por uma troca de farpas entre os ex-aliados Jonas e Gabriela, na noite desta segunda-feira (16). O Veterano chamou a sister de "falsa" e prometeu colocá-la no paredão caso conquiste a liderança mais uma vez no reality show.
Na dinâmica, os participantes precisavam escolher dois adversários. "Uma pessoa que é feita de boba por alguém, e uma que faz alguém de bobo", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.
Gabriela elegeu Jonas e Solange Couto. "Teve a prova (do Líder), a Marci(ele) sobrou, o Jonas tentou me fazer de boba, disse que era minha culpa... Ele tomou umas cachaças, quando ele toma, a frangola sobe, começa a querer mostrar as asas... Eu estava vomitando, ele começou a me chamar de falsa, querendo manipular uma situação, quis meter em mim e na Marci, eu falei que minha prioridade era a Chai(any)", afirmou.
Jonas rebateu: "Você é falsa, ridícula, muito falsa...". Gabi, em seguida, justificou a escolha de Solange. "A Couto era manipulada pelo Babu [Santana] e fala mal de todo mundo". O Veterano seguiu provocando a sister. "Quando está conveniente, você fica toda feliz. Você se faz de louca, falsa", disparou ele. "Se eu pegar (o líder), é ela... Está muito fácil", completou.
Chaiany se envolveu na briga para defender a amiga. "Não vai colocar minha amiga, não! Tu não era amigo dela? Passou dois meses fingindo que era amigo dela", destacou. "Eu coloco quem eu quiser. Ela acabou de falar que faria o mesmo. Ela pode, eu não posso?", rebateu ele.
O influenciador digital, por sua vez, também apontou Gabriela na dinâmica. "Gabriela tenta fazer todo mundo aqui de bobo com esse joguinho dela conveniente, fácil, que é se fazer de vítima toda hora. Quando o jogo está propício para ela, ela fica simpática com todo mundo. Agora, quando muda alguma coisa, se faz de vítima, chora pelos cantos, tenta convencer todo mundo que está sofrendo", disse. "Você é a pessoa mais falsa dessa casa", acrescentou.
Ela não ficou calada. "Você acha que eu tenho que ficar tomando e abaixando a cabeça, sim, senhor. Eu briguei com você porque você foi falar para o Alberto: 'Não dá o VIP para ela, não, porque ela te deu o Monstro' Sonso!".