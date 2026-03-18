Eliminado do ’BBB 26’, Breno fala sobre Ana Paula: ’Manipuladora’ - Reprodução de vídeo / X

Eliminado do ’BBB 26’, Breno fala sobre Ana Paula: ’Manipuladora’Reprodução de vídeo / X

Publicado 18/03/2026 07:51

Rio - Eliminado do "Big Brother Brasil", Breno participou do "Bate-Papo BBB", na noite desta terça-feira (17). Durante a atração, comandada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o mineiro falou sobre a relação com Ana Paula durante o confinamento, marcada por alianças e trocas de farpas.

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"É uma relação estranha. Era gostoso estar com Ana Paula, adorava conversar com Ana Paula, mas, ao mesmo tempo, eu não concordava com muita coisa. Era alfinetar lá e alfinetar aqui. Era até um tesão de relação", afirmou o ex-brother.



Em seguida, o biólogo chegou a comparar a jornalista com Alberto Cowboy na "manipulação". "Porque acho Ana Paula muito carismática e uma mulher incrível, mas também acho que ela é uma manipuladora de jogo, assim como Alberto. Jeitos diferentes, mas manipulam. E essa parte me incomodava um pouco, porque eu não gosto de perder autonomia do meu jogo", falou ele, que complementou:



"Então, gostava muito da Ana Paula, mas não ia permitir que ela me manipulasse e sentia isso. Ela jogava lá e eu aqui. E eu gostava dessa relação tensa, mas talvez me tirou um pouco essa possibilidade de ter ela mais perto e um jogo mais forte", afirmou Breno.



Ceci falou que o ex-brother poderia ter "alfinetado mais gente", além da sister. Ele, então, explicou: "É que eu achava que alfinetá-la [...] era mais inteligente. Porque alfinetar o Jonas, por exemplo, as brincadeiras de quinta série não me atraem muito, sabe? Mas com a Ana Paula era mais inteligente. Eu achava as outras brigas meio patéticas".



O ex-participante, ainda, assistiu um vídeo em que trocou farpas com a loira. "Ainda continuo achando a mesma coisa, mas eu gosto dessa relação com ela de alfinetar. Eram momentos que, para mim, eram mais engraçado do que briga. Era um alívio cômico! Eu gosto da conversa com ela e da relação com ela, mas, como jogadora, a manipulação me incomoda muito", opinou.

Eliminação

Com 58,96% da média dos votos, Breno foi eliminado do "BBB 26" no nono paredão da temporada, nesta terça. Ele levou a pior contra Ana Paula, que recebeu 25,17%, e Leandro, com 15,87%. O biólogo deixou a casa mais vigiada do Brasil e o prêmio de mais de R$ 5 milhões.