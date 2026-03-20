Alberto vence a prova do líder Reprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Alberto vence a prova do líder mais uma vez, e comemora: 'É tetra!'
Empresário elegeu Jonas, Jordana e Marciele para integrarem o VIP
BBB 26: Alberto vence a prova do líder mais uma vez, e comemora: 'É tetra!'
Empresário elegeu Jonas, Jordana e Marciele para integrarem o VIP
BBB 26: Jonas e Jordana trocam beijos na festa do líder
Internautas reagem ao clima de romance dos dois: 'Tem química pra dar e vender'
BBB 26: Ana Paula surpreende Jonas com pedido e brinca: 'Dar um ânimo'
Jornalista brincou com o influenciador, nesta quarta-feira (17), enquanto ele limpava a piscina
BBB 26: Milena provoca Cowboy ao especular paredão entre eles: 'Você vai sair'
Sister, ainda, levou um 'atenção' da produção e perdeu estalecas
Eliminado do 'BBB 26', Breno fala sobre Ana Paula: 'Manipuladora'
Mineiro deixou o reality com 58,96% da média dos votos, nesta terça-feira (17)
Breno é eliminado do 'BBB 26' com 58,96% dos votos
Brother enfrentava Ana Paula Renault e Leandro na berlinda após dinâmica da semana; Solange Couto escapou na Prova Bate e Volta