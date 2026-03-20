Alberto vence a prova do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alberto vence a prova do líder Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/03/2026 07:34 | Atualizado 20/03/2026 07:36

Rio - Sorte no jogo! Alberto venceu mais uma prova do líder na noite desta quinta-feira (19), no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. O empresário superou Milena e Jordana na fase final da disputa, está imune e poderá indicar uma pessoa ao paredão neste domingo (22). Essa é a quarta liderança do empresário, sendo uma junto do aliado Jonas. Animado com a vitória, Cowboy vibrou: "É tetra".

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A prova do líder foi feita em três etapas. "Vocês vão encarar experiências que mexem com a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato [...]. A primeira fase é do paladar e do olfato. Nessa fase, joga um por vez. Vocês estão vendo que temos dois botões? Um com um nariz, que representa o olfato, o outro, com a boca, que representa o paladar", explicou Tadeu Schmidt.

"Na tela, vão aparecer diferentes alimentos. Ao lado do alimento, vai ter uma figurinha, um ícone, que pode ser nariz ou boca. Você tem que apertar o botão de acordo com a figurinha que aparecer na tela [...]. Apertou o botão correto, marca um ponto. Apertou o botão errado, perde três pontos", completou.

Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss foram os primeiros eliminados. Na etapa seguinte, os brothers realizaram a fase da "visão". Alberto Cowboy, Jordana e Milena foram classificados para a fase final. O empresário levou a melhor.

O novo líder, em seguida, definiu seu VIP. Os eleitos foram Jonas, Jordana e Marciele. Com isso, Ana Paula, Chaiany, Gabriela, Juliano, Leandro, Milena, Samira e Solange estão na Xepa.